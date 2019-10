Schooldirecteur Frederik zamelt 4.500 euro in voor organisaties die ouders van sterrenkindjes steunen EDLL

08 oktober 2019

12u53 0 Rotselaar De Rotselaarse schooldirecteur Frederik Beersaerts heeft afgelopen zondag deelgenomen aan de Ironman in Barcelona, met één specifiek doel: geld inzamelen voor organisaties die steun bieden aan ouders van doodgeboren baby’s. De papa is geslaagd in zijn opzet en zamelde maar liefst 4.500 euro in.

In december 2018 kregen Frederik en zijn vrouw een zware klap te verduren. Hun zoontje Lou was gestorven in de buik. “In plaats van in verdriet te blijven hangen, wil ik nu iets positief doen voor Lou”, zei Frederik. De papa kondigde aan dat hij zou deelnemen aan de Ironman in Barcelona. Iedereen kon hem sponsoren en zo een bijdrage leveren aan organisaties die lotgenoten steunen. De schooldirecteur is geslaagd in zijn opzet en haalde de finish van de triatlon. Met zijn actie ‘Team Lou’ zamelde de papa maar liefst 4.500 euro in. De helft van de opbrengsten gaat naar ‘Boven De Wolken’ en de andere helft naar het Berrefonds, twee organisaties die Frederik en zijn vrouw heel wat steun boden.