Schepenwissel: na 25 jaar als schepen van Rotselaar geeft Dirk Jacobs (CD&V) de fakkel door aan Nele Demuynck (CD&V) Esther De Leebeeck

06 januari 2020

20u03 10 Rotselaar Dirk Jacobs (59) zegt na 31 jaar de gemeentelijke politiek van Rotselaar vaarwel. Raadslid Nele Demuynck (38) neemt zijn taak over en heeft zonet de eed afgelegd als nieuwe schepen van onderwijs, jeugd, kinderopvang en gezinsbeleid.

Een bijzondere gemeenteraad in Rotselaar om het nieuwe jaar in te zetten. Dirk Jacobs (CD&V) geeft de fakkel als schepen van onderwijs door aan raadslid Nele Demuynck (CD&V). Dirk maakte 25 jaar deel uit van het schepencollege in Rotselaar en zetelde maar liefst 31 jaar in de gemeenteraad. Van 1995 tot en met 31 december 2019 was Dirk schepen van onder meer onderwijs, financiën, jeugd, cultuur, sport en burgerlijke stand. “Ik ben altijd schepen geweest met veel interesse, maar vooral met veel goesting. Ik heb met veel mensen kunnen samenwerken en gezamenlijk dingen gerealiseerd. Dat zorgt er nu voor dat ik heel positief terugkijk op de voorbije 31 jaar”, aldus voormalig schepen Jacobs.

Politieke hoogtepunten

Dirk blikt terug op enkele hoogtepunten uit zijn politieke carrière. “In 1995 ben ik gestart als schepen van jeugd met de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees. Vandaag is dat project enorm geëvalueerd naar onder meer voor- en naschoolse opvang en helpen we hiermee heel wat ouders uit onze gemeente”, zegt Dirk trots. “Ook als schepen van onderwijs heb ik diverse nieuwbouwprojecten in Werchter, Rotselaar en Wezemaal mogen realiseren. Maar ook speelruimtes uitbreiden en de vernieuwingen van de directies zullen me bijblijven”, aldus Dirk. “Een ander belangrijk project dat ik mee heb gerealiseerd is het sport- en recreatiedomein Ter Heide. Dat was voor een gemeente als Rotselaar een uitdagend project en op dat moment had ik de bevoegdheid sport en financiën. Als ik dan vandaag kijk naar hoeveel bezoekers daar op jaarbasis passeren, dan weet ik dat het een juiste keuze was”, aldus Dirk.

Tijd voor verjonging

Van die 25 jaar was Dirk maar liefst 22 jaar schepen van financiën. “Ik zeg vaak: koken kost geld. Geld vragen aan inwoners is niet altijd de makkelijkste weg, maar je moet eerlijk en open communiceren over waarom en het algemeen belang overwaken. Ook nu slagen we er aardig in om de uitstaande schuld drastisch te verlagen”, klinkt het bij de voormalige schepen. Dirk nam vrijwel meteen na de verkiezingen de bewuste keuze om nog maar een jaar verder te gaan als schepen. “Ik wou het nieuwbouwproject van de kleuterschool in Werchter nog afwerken en mee het meerjarenplan opstellen. Maar nu is het tijd voor verjonging. Heel wat jonge kandidaten behaalden sterke uitslagen en 25 jaar is een mooi moment om af te sluiten”, zegt Dirk. “Ik heb de trein nog op de sporen gezet en nu kan Nele verder duwen aan de toekomst van Rotselaar”, besluit Dirk.

Veilige schoolomgeving prioritair

Nele Demuynck ziet haar taak als nieuwe schepen van Rotselaar volledig zitten. Ze krijgt de bevoegdheden onderwijs, jeugd, kinderopvang en gezinsbeleid. “Ik kijk er heel hard naar uit. Het afgelopen jaar heb ik Dirk op de voet gevolgd en meegedraaid tijdens overlegmomenten met directies. Ook voor mij is een veilige schoolomgeving een van de prioriteiten", zegt Nele. “Als mama van twee jonge kindjes sluit ook de bevoegdheid jeugd sterk bij me aan. We hebben tal van jeugdbewegingen in Rotselaar en ook daar grootste toekomstplannen mee. Zo zullen we onder andere jeugdhuis De Mena verbouwen”, aldus de nieuwe schepen.

Na de schepenwissel heeft burgemeester Jelle Wouters (CD&V) officieel de titel van ere-schepen overhandigd aan Dirk Jacobs. Ook Lucia Wouters kreeg de titel van ere-schepen. Lucia was schepen in Rotselaar van 2001 tot en met 2012 en OCMW-voorzitster van 2013 tot en met 2015. In de periode van 2015 tot en met 2018 was ze lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Rotselaar.

Nadien volgde ook nog de eedaflegging van Gert Heylen (CD&V) als nieuw gemeenteraadslid en van Lieve De Bondt (CD&V) als nieuw lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.