Rotselaarse schooldirecteur neemt deel aan triatlon voor doodgeboren zoontje Lou De papa wil geld inzamelen voor organisaties die lotgenoten steunen EDLL

04 oktober 2019

12u16 0 Rotselaar De Rotselaarse schooldirecteur Frederik Beersaerts neemt zondag deel aan de Ironman in Barcelona. En daar heeft hij een specifiek doel: geld inzamelen voor organisaties die steun bieden aan ouders van doodgeboren baby’s. Een jaar geleden overkwam hem hetzelfde.

In december 2018 kregen Frederik en zijn vrouw een zware klap te verduren. Hun zoontje Lou was gestorven in de buik. Een mentaal en fysiek zwaar proces. “Na 29 weken gingen we op controle omdat er minder beweging was in de buik. In eerste instantie is dat niets om je zorgen over te maken, maar onbewust voel je u toch niet comfortabel. Je denkt nooit dat je kindje dood is. Maar op de echo zagen ze toen dat ons zoontje gestorven was door bloedklonters op de placenta”, zegt Frederik. Zijn vrouw moest nadien nog bevallen. “Dat was mentaal onbeschrijfelijk zwaar om te bevallen voor niets”, klinkt het bij de papa.

“In plaats van in verdriet te blijven hangen, wil ik nu iets positief doen voor Lou”, gaat Frederik verder. Hij en zijn vrouw kwamen via het ziekenhuis in contact met het Berrefonds, een organisatie die herinneringskoffertjes maakt voor ouders die een kindje op jonge leeftijd verloren. In zo’n koffertje zitten bijvoorbeeld armbandjes. Een voor je kindje en een om zelf te houden. “Mijn vrouw is leerkracht en zij heeft dat herinneringskoffertje meegenomen naar school. Op die manier kon ze uitleg geven aan de kinderen waarom er geen baby was, want ja, hun juf was wel zwanger”, aldus Frederik. Het koppel kon heel wat steun vinden bij het Berrefonds. “Via hen leerden we ook de organisatie ‘Boven De Wolken’ kennen. Zij nemen foto’s van je doodgeboren baby. In het begin klonk dat luguber en raar. Maar dat is het niet. Ze maken niet alleen foto’s van heel je kindje, maar ook bijvoorbeeld mooie foto’s van de voetjes en handjes”, aldus Frederik.

Geld inzamelen voor Berrefonds en ‘Boven De Wolken’

“Ik wil die twee organisaties onder de aandacht brengen bij lotgenoten. Velen weten niet dat ze bestaan, maar je hebt er veel aan”, zegt Frederik. De schooldirecteur is een sportief figuur en twijfelde niet lang om aan zijn actie een triatlon te koppelen. “De opbrengst wordt integraal in twee gesplitst, de ene helft gaat naar ‘Boven De Wolken’ en de andere helft naar het Berrefonds”, zegt Frederik. In mei is de papa gestart met intensief en dagelijks trainen voor de Ironman in Barcelona. “Voor mij is sporten een manier om er mee om te gaan. Het voelt goed voor mijn mentaal en fysiek welzijn”, aldus Frederik. De schooldirecteur richtte ondertussen een Facebookpagina op onder de naam ‘team Lou’. Hierop kan je zijn prestaties volgen.

Tot vandaag zamelde ‘Team Lou’ al 4000 euro in. Wie Frederik wil sponsoren tijdens zijn deelname aan de Ironman in Barcelona en zo een steentje wil bijdragen aan het Berrefonds en ‘Boven De wolken’ kan een bedrag storten op het rekeningnummer BE60 7360 5901 5470. “Ik ben blij met elke euro en daar denken de organisaties ongetwijfeld hetzelfde over”, besluit Frederik.