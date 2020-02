Rotselaarse scholen krijgen hulp van 12 nieuwe gemachtigde opzichters EDLL

03 februari 2020

18u55 0 Rotselaar Voor het gemeentebestuur van Rotselaar is een veilige schoolomgeving een van de prioriteiten de komende legislatuur. Daarom komen er in de gemeente vanaf dinsdag 18 februari maar liefst 12 nieuwe gemachtigde opzichters bij. De vrijwilligers zullen ervoor zorgen dat scholieren in Rotselaar veilig kunnen oversteken.

Op maandag 17 februari worden er 16 nieuwe opzichters in de politiezone Begijnendijk - Rotselaar - Tremelo gemachtigd. Maar liefst 12 daarvan worden er in de gemeente Rotselaar geplaatst. Gemachtigde opzichters zijn belangrijk voor de veiligheid in schoolomgevingen. Ze zorgen er namelijk voor dat kinderen veilig kunnen oversteken en moedigen hen aan om met de fiets of te voet naar school te komen.

Opleiding

Na een theoretische en praktische opleiding door de provincie Vlaams-Brabant en de lokale politie beschikken de vrijwilligers over de nodige kennis en ervaring om scholieren in groep te laten oversteken en andere weggebruikers aanwijzingen te geven. De gemeente stelde de Mena ter beschikking voor de opleiding en zorgde ook voor een verzekering van de gemachtigde opzichters.

Actief verkeersveiligheidsbeleid

Rotselaar maakte in haar meerjarenplan reeds bekend dat een verkeersveilige schoolomgeving een prioriteit blijft voor de gemeente. Het gemeentebestuur probeert alle scholen daarom te stimuleren om met gemachtigde opzichters te werken. “Hun aanwezigheid maakt deel uit van een actief verkeersveiligheidsbeleid”, zegt schepen van mobiliteit Carine Goris (CD&V). De gemachtigde opzichters worden voornamelijk ingezet bij vrije basisschool De Rank en vrije basisschool de Klinker omwille van de eerder drukke straten aan de scholen.

Tijdens de officiële huldiging op maandag 17 februari ontvangen de nieuwe gemachtigde opzichters van gedeputeerde Tom Dehaene, de korpschef van politiezone BRT en een delegatie van het gemeentebestuur een getuigschrift, een seingeversbord C3, een fluohesje en een tricolore armband. Vanaf dinsdag 18 februari kunnen de vrijwilligers dan toezicht houden aan de oversteekplaatsen van de verschillende Rotselaarse scholen.