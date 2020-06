Rotselaarse huisdokter (103) haalt wereldpers met marathon tegen corona Esther De Leebeeck

09 juni 2020

18u59 0 Rotselaar De 103-jarige Alfons Leempoels, ‘s lands oudste huisarts, heeft nu ook de wereldpers gehaald met zijn De 103-jarige Alfons Leempoels, ‘s lands oudste huisarts, heeft nu ook de wereldpers gehaald met zijn marathon tegen corona . Leempoels wandelde intussen al 90 rondjes - oftewel 13,5 kilometer - in zijn tuin. De goeddoelactie is nog niet eens halverwege, maar toch bracht de huisdokter op rust al 6.077 euro in het laatje voor onderzoek naar het coronavirus.



Met zijn 103 jaar is Alfons Leempoels de oudste huisarts in ons land. Begin deze maand lanceerde de huisdokter op rust een goeddoelactie. Ieder dag wandelt Leempoels anderhalve kilometer oftewel tien rondjes in zijn tuin. Zo wil hij na een maand een marathon - goed voor zo'n 42,2 kilometer - hebben afgelegd. Het doel? Geld inzamelen voor onderzoek naar een coronavaccin. Intussen zijn we negen dagen verder en heeft de huisdokter uit Rotselaar al goed een derde van zijn marathonronde gewandeld. “Na vandaag zit ik op ongeveer 13,5 kilometer”, vertelt de 103-jarige trots. En dat verloopt nog allemaal zonder slag of stoot. “Het gaat excellent goed! Ik heb absoluut geen last van mijn spieren en moet zelfs niet rusten nadien. Ik heb eigenlijk meer last van mijn ogen. Af en toe heb ik wel schrik om te struikelen, maar dat is gelukkig nog niet gebeurd.”

Internationale aandacht

De actie van dokter Leempoels krijgt nu ook aandacht over de landsgrenzen heen. Maandag kreeg Alfons een bezoekje van het internationaal persagentschap Reuters én een krant uit Nederland. “Dat is wel leuk, maar mijn persoon hoeft niet zoveel in het daglicht te komen. Het blijft een inzameling voor het goede doel. Met de internationale aandacht hoop ik dat er nog andere mensen gaan supporteren en storten als ze zien dat ik ondanks mijn ouderdom nog kan stappen”, aldus Leempoels. De goeddoelactie is nog niet eens halverwege, toch bracht de Rotselaarse dokter al een mooi bedrag van 6.077 euro in het laatje.