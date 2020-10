Exclusief voor abonnees Rotselaars auteur kruipt in hoofd van Hitler: “Waarom viel hij juist ons land aan?” Kim Aerts

09 oktober 2020

12u29 1 Rotselaar Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger van Adolf Hitler België binnen. Vier jaar lang werd ons land bezet. Waarom viel Hitler juist ons aan? Welke toekomst zag hij voor de Belgen in zijn Groot-Germaanse Rijk? Rotselaars historicus Bert Cornelis (60) schreef het neer in zijn nieuwste boek ‘Hitler en de Belgen’.

“Ik was heel benieuwd wat Hitler over de Belgen dacht, wat hij met ons van plan was en waarom hij zo lang heeft geaarzeld om over het politieke lot van België te beslissen. Ik ging daarom op onderzoek in boeken en tijdsdocumenten, en probeerde in het hoofd van Hitler te kruipen”, steekt Bert Cornelis van wal.

