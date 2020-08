Rotselaar start met aanleg stuk fietssnelweg van 1,8 kilometer tussen Leuven en Aarschot KAR

19 augustus 2020

12u49 0 Rotselaar Deze week start de eerste fase van de werken aan de fietssnelweg (F25) Aarschot – Leuven op het grondgebied van Rotselaar. Het gaat om 1,8 kilometer fietssnelweg tussen de Abdijlaan achter het Montfortcollege en het Pad Onder ‘t Spoor aan het station van Wezemaal.

De fietssnelweg krijgt verlichting en zal aangelegd worden in asfalt van 3,5 meter breed met een grasberm aan beide zijden. Vanaf 18 augustus is er geen verkeer meer mogelijk binnen de werfzone. Tijdens de werken is er enkel doorgang voor de gebruikers van de aangrenzende percelen langsheen het pad. Het einde van de werken is, afhankelijk van de weersomstandigheden, voorzien tegen eind 2020. “Dit belangrijke project, waar al enkele jaren sprake van is, wordt zo concreet”, zegt Carine Goris (CD&V), schepen van Mobiliteit. “De fietssnelweg zorgt voor meer verkeersveiligheid en een kwalitatieve, snelle fietsverbinding in onze gemeente.”

Mobipunt

De aanleg van de fietssnelweg wordt in fase 2 aangevuld met het stationsproject van Infrabel en de NMBS. Daarbij wordt er, samen met de vernieuwing van de stationsomgeving, ook een fietsbrug voor de nieuwe fietssnelweg aangelegd over de Langestraat in Wezemaal. De realisatie van deze fase is voorzien voor medio 2021. Bovendien heeft de provincie Vlaams-Brabant nu ook de ontwerpplannen klaar voor fase 3: 2,5 kilometer fietssnelweg tussen het station van Wezemaal en de Heirbaan, richting Aarschot. Buurtbewoners waren al langer vragende partij voor een fietsdoorsteek tussen de Kruisboogstraat en Valleilaan en een fietstunnel die de Bert Leysenlaan met de Heirbaan verbindt. Ook deze extra doorsteken worden voorzien zodat fietsers een logische en veilige fietsverbinding krijgen. De realisatie van deze fase 3 is ten vroegste voorzien vanaf 2022. “Onze regio moet de mobiliteitsshift maken naar meer fietsverkeer. Met de fietssnelweg in Rotselaar promoten we het fietsgebruik, zowel voor recreatie als voor woon-werkverkeer”, besluit schepen Goris.