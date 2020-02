Rotselaar plaatst acht nieuwe bijenhotels EDLL

24 februari 2020

12u41 0 Rotselaar Rotselaar wil als bijenvriendelijke gemeente er alles aan doen om bijen een handje te helpen. Naast de aanplanting van openbaar groen, werden er zopas acht nieuwe bijenhotels geplaatst.

Wilde bijen hebben het vandaag erg moeilijk in een landschap waarin steeds minder nectarplanten voorkomen. Daarnaast hebben ze ook te lijden onder pesticidengebruik en ziektes. Maar bijen zijn nodig voor de bestuiving van zowel landbouwgewassen, fruitbomen als van wilde bloemen en planten.

“Met een bijenhotel geven we de bijen een duwtje in de rug”, zegt schepen van Milieu Piet De Bruyn (N-VA). De bijenhotels zijn gemaakt van natuurlijke materialen, die ideaal zijn voor solitaire bijen om hun nest in te maken. De bijenhotels zijn ook een goede zaak voor de biodiversiteit. In totaal werden er op acht plaatsen bijenhotels geplaatst: aan de begraafplaats van Werchter, de Duitsveldbaan, de Steenweg op Nieuwrode, de Abdijlaan, Beatrijslaan, de splitsing van de Panoramalaan en de Paternosterstraat, de Kerkebroekstraat en de Kruisboogstraat.