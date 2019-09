Rotselaar is ‘Warme Gemeente’ KAR

30 september 2019

16u31 0 Rotselaar De gemeente Rotselaar is geselecteerd voor het project Warme Steden en Gemeenten. Dat is een programma waarmee de gemeente zich inzet voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

“Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed. Samen met alle betrokkenen maken we van Rotselaar een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten”, zegt Piet De Bruyn, schepen van Gezondheid.

“Uitgangspunten zijn onder andere aandacht voor de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren, het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling en het bespreekbaar maken van kwetsbaarheid. Door jongeren te betrekken bij het beleid en er voor te zorgen dat ze gemakkelijk de weg naar hulp vinden, wordt er meer verbondenheid gecreëerd. Want in een Warme Gemeente heeft iedereen de taak om er echt te zijn voor kinderen en jongeren. Samenwerken is dé sleutel tot succes”, aldus de De Bruyn.

Hiervoor wordt Rotselaar begeleid door Logo Oost-Brabant en ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.

Op maandag 7 oktober om 19 uur is er in GC ‘de Mena’ een kick-off moment voor mensen die beroepsmatig actief zijn rond geestelijke gezondheid. Ook mensen die actief zijn in verenigingen of voeling hebben met bepaalde (leeftijds)groepen, zijn welkom. Het uitgangspunt van de avond: hoe kunnen we het geestelijk welbevinden van onze inwoners versterken? De kick-off wordt ingeleid door klinisch psycholoog, neuropsycholoog en gezondheidspsycholoog Michael Portzky.