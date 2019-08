Rotselaar is een dameskledingzaak rijker: Studio Beau ELLE opent de deuren EDLL

26 augustus 2019

13u10 0 Rotselaar De Rotselaarse Krista Van Eyken (43) opent een kledingzaak naast de Delhaize op de oude Java-site in Wezemaal. Studio Beau ELLE is een nieuwe multibrandstore voor dames.

De Delhaize in de Eekstraat in Wezemaal gaat uitbreiden en heeft daarnaast ook plaats gemaakt op de site voor vijf nieuwe handelszaken. Drie van de vijf handelspanden zijn reeds verhuurd, telkens aan lokale onderneemsters uit Rotselaar. Eén van die drie onderneemsters is Krista Van Eyken. Zij opende zonet haar eerste kledingzaak Studio Beau ELLE, een nieuwe multibrandstore voor dames. “Ik probeer een totaalconcept te brengen met verschillende kledingmerken, maar ook met schoenen en juwelen. De stijl is voornamelijk Belgisch en Deens. Zowel mijn dochter van 15 jaar kan hier haar ding vinden, maar ook vrouwelijke 60-plussers. Ik heb verschillende merken voor alle leeftijden”, zegt eigenares Krista.

Maandelijks nieuwe collectie

Studio Beau ELLE biedt een combinatie van goedkope en dure merken. “Het is echt een allround mix, je vindt hier zowel goedkopere als iets duurdere stuks. Het goedkoopste stuk is momenteel een bloesje van 24 euro en het duurste een mantel van 345 euro”, aldus de trotse eigenares. Studio Beau ELLE zal maandelijks haar collectie vernieuwen. “Mijn klanten kunnen dus iedere maand nieuwe kleren vinden”, aldus Krista. In Studio Beau ELLE vind je merken als Pippa, Liv The Label, Selected Femme, Gestuz,... en nog veel meer.

De Rotselaarse Krista is mama van drie en gepassioneerd door fashion en styling. Een eigen kledingzaak openen was dan ook haar droom. “Ik zit zelf al 20 jaar in de verkoop en was jarenlang manager van vijf kledingwinkels. Van collecties aankopen, etalages maken, de winkel inrichten tot kledij verkopen: het is allemaal mijn ding. Een eigen winkel leek me dan ook een logische volgende stap”, aldus Krista. Voorlopig gaat ze Studio Beau ELLE alleen uitbaten. “Bij de zoektocht naar een geschikte locatie vond ik het belangrijk dat er gemakkelijk en vlakbij geparkeerd kon worden. Ik ben zelf mama van drie en de mensen hebben tegenwoordig zo weinig tijd dat ze praktisch en gericht willen shoppen. Door de parking van de Delhaize voor mijn deur kunnen klanten zorgeloos shoppen en aansluitend hun inkopen doen in de Delhaize. Een ideale combinatie”, aldus Krista. De winkel is zo’n 160 vierkante meter groot.

Privé shopping mogelijk

Zondagnamiddag kan Studio Beau Elle geboekt worden voor een privé shopping of voor een make-up workshop. “In september komen er bijvoorbeeld 15 vrouwen een namiddag privé shoppen en tegelijkertijd geef ik hen dan make-up advies”, aldus Krista.

Studio Beau ELLE is dagelijks open van 11 uur tot 18 uur en zondagvoormiddag tot 13u30. Dinsdag is de kledingwinkel gesloten. Wie een bezoekje wil brengen aan de nieuwe multibrandstore kan gratis parkeren op de parking van de Delhaize. Meer informatie vind je op www.studiobeauelle.be