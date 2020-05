Rotselaar geeft elk gezin ‘trotsbon’ ter waarde van 15 euro om lokale economie te steunen JSL

24 mei 2020

12u12 18 Rotselaar Rotselaar wil als gemeente een steentje bijdragen om de lokale economie een duwtje in de rug te geven. Corona heeft het hen immers niet gemakkelijk gemaakt. Velen moesten noodgedwongen (tijdelijk) de deuren sluiten. Daarom krijgt elk gezin van de gemeente, zodra de horeca terug opent, een ‘trotsbon’ ter waarde van 15 euro die kan gebruikt worden bij elke ondernemer in Rotselaar. “Met deze campagne investeren we rechtstreeks 125.000€ in de lokale economie, maar we rekenen op een veel groter effect”, zegt schepen van lokale economie Piet De Bruyn.

“Zodra de horeca terug opent, lanceren we een ‘trotsbon’ onder de slogan #ikkooplokaal”, zegt schepen van lokale economie Piet De Bruyn. “Elk huisgezin in Rotselaar krijgt een trotsbon met een aankoopwaarde van 15 euro via de post thuisbezorgd. Het unieke aan onze trotsbon is dat die niet alleen in elke winkel bruikbaar is (bakkers, kledingzaak, fietsenwinkel) en in elke horecazaak, maar ook bij elke andere ondernemer die in Rotselaar gevestigd is. Dus ook bij alle kappers, verzekeringsagenten, aannemers, … Daarnaast zal de trotsbon ook gebruikt kunnen worden bij de marktkramers op alle markten in Rotselaar. Door te kiezen voor een trotsbon die breed gebruikt kan worden, sluiten we niemand uit en slaan we een brug tussen alle inwoners en elke ondernemer.”

Campagne

De trotsbon wordt gelanceerd met een campagne #ikkooplokaal die via alle mediakanalen van de gemeente zal worden ondersteund. De bonnen zijn bruikbaar tot eind oktober. “Daarna wordt de hele campagne geëvalueerd en kijken we of er een vervolg aan gegeven kan worden door bijvoorbeeld de trotsbon als geschenkbon te koop aan te bieden”, stelt Piet De Bruyn. “Om de campagne vlot te laten verlopen, komt er een speciale webpagina voor de inwoners waarop alles wordt uitgelegd, maar eveneens een pagina voor ondernemers die hen verduidelijkt hoe ze bonnen bij de gemeente kunnen inwisselen. We engageren ons om het inwisselen en uitbetalen binnen de maand af te ronden. Een ondernemer kan immers met een trotsbon zijn leveranciers niet betalen. Daar heeft hij geld voor nodig.”

Marktkramers

Met deze campagne investeert de gemeente rechtstreeks 125.000 euro in de lokale economie, maar er wordt gerekend op een veel groter effect. “Door de volgehouden aandacht voor de campagne tot en met oktober, wijzen we mensen telkens opnieuw de weg naar de lokale ondernemer”, zegt Piet De Bruyn. “We zetten daarbij het kwaliteitsvolle aanbod, de grote diversiteit aan winkels en producten én de klantvriendelijkheid van onze ondernemers extra in de verf. Winkelen en kopen in Rotselaar, dat doe je in vertrouwen.”

Naast deze trotsbon wordt er op de gemeenteraad ook beslist dat er aan het einde van het jaar geen facturen worden gestuurd naar de marktkramers. “We rekenen voor 2020 geen standgeld en geen energiebijdrage aan. Zo willen we hen helpen het moeilijke jaar 2020 wat bij te sturen en hen tegelijkertijd danken voor hun aanwezigheid in onze gemeente.”