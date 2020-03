Rock Werchter reageert op kritiek: “Onze post van gisteren was niet ons beste idee” EDLL

25 maart 2020

25 maart 2020

12u53 4 Rotselaar De organisatie van Rock Werchter kreeg gisteren de wind van voren nadat ze een video postten op sociale media met een opmerkelijke boodschap : "100 days to Rock Werchter 2020. Let the countdown begin". Van een afgelasting is bij Rock Werchter dus voorlopig nog geen sprake. Maar heel wat festivalgangers stelden zich vragen en uitten kritiek over de communicatie. Daar heeft de organisatie zonet op gereageerd. "Onze post van gisteren was niet ons beste idee", klinkt het.

Rock Werchter kreeg gisteren tonnen kritiek op sociale media, nadat ze een video lanceerden om samen af te tellen naar het rockfestival in juli. De organisatie reageert nu: “We begrijpen jullie zorgen, vragen en commentaren. Onze post van gisteren was niet ons beste idee. Dit zijn ongekende en uitdagende tijden voor iedereen”, zeggen ze. “Vanwege voorzorgsmaatregelen zijn alle openbare bijeenkomsten in België momenteel verboden tot en met zondag 5 april, inclusief culturele evenementen. Op dit moment is het onzeker of en hoelang bepaalde voorzorgsmaatregelen worden verlengd. We zullen de aanbevelingen en instructies van de autoriteiten op passende wijze uitvoeren. De veiligheid van onze artiesten, fans en personeel blijft onze topprioriteit”, klinkt het.

“De voorbereidingen voor Rock Werchter 2020 zijn lopende. Onze teams werken hard om weer een geweldig festival neer te zetten. Onze promotiecampagne is wel onderbroken, omdat we voelen dat het nu niet gepast is”, aldus Rock Werchter. De organisatie ondertekent het bericht met de hashtag #savethesummer. Of het festival doorgaat, blijft afwachten.