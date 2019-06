Rock Werchter opent deuren artiestendorp voor bloedgevers Kim Aerts

01 juni 2019

Wie bloed wil geven, kan dat vrijdag 14 juni tijdens Wereldbloeddonorendag in een speciale setting. Twee weken voor Rock Werchter zwiert de organisatie de deuren van het artiestendorp eventjes open om bloeddonoren te ontvangen. Wie bloed komt geven wordt daarvoor bedankt met een speciaal fotomoment. Iedereen wordt met een drankje en snack ontvangen in de backstageruimte tussen 16 en 20 uur. “Het Rode Kruis en de festivals werken al vele jaren samen en slaan de handen in elkaar voor een groots event. Uitzonderlijk stellen we het artiestendorp open voor een grootse bloedinzamelingsactie”, zegt Nele Bigaré van Live Nation. Inschrijven is verplicht via http://bloedinzameling.rodekruis.be/RockWerchter. Als je wil weten of je in aanmerking komt als donor kan je de test doen op de site van het Rode Kruis.