Rock Werchter lanceert limited edition

kledinglijn om livemuzieksector te steunen EDLL

10 juni 2020

14u37 0 Rotselaar Rock Werchter heeft een limited edition kledinglijn gelanceerd om de livemuzieksector te steunen. De opbrengst van de t-shirts, petjes en polsbandjes gaat integraal naar het solidariteitsfonds LIVE2020.

Door de coronacrisis het al sinds midden maart bijzonder stil in concertzalen, muziekclubs en cultuurcentra. Verschillende spelers uit de Belgische muzieksector sloegen daarom de handen in elkaar en lanceerden het solidariteitsfonds LIVE2020 om geld in te zamelen voor collega’s. Wie LIVE2020 wil steunen, kan een van de solidariteitsacties steunen. Ten voordele van het fonds presenteert Rock Werchter een limited edition merchandise-kledinglijn voor kinderen, vrouwen en mannen. Via de webshop kan je t-shirts, petjes en polsbandjes kopen. “We zijn verheugd om deze beperkte Rock Werchter-collectie voor LIVE2020 te lanceren. De opbrengst gaat integraal naar het solidariteitsfonds", klinkt het. Een polsbandje kost 5 euro, een petje 15,95 euro, een t-shirt 27,95 euro en een pul 54,95 euro.