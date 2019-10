Resto Wald wordt traiteurdienst tijdens de feestdagen EDLL

28 oktober 2019

De feestdagen zijn stilaan in aantocht. Wie geen zin heeft om achter de kookpotten te staan met kerst- of nieuwjaar, kan vanaf dit jaar ook aankloppen bij Resto Wald. Het huiskamerrestaurant in Rotselaar wordt tijdens de feestdagen voor het eerst omgetoverd tot een traiteurdienst. Het restaurant zal daarom ook de volledige kerstvakantie gesloten zijn. De traiteurdienst van Resto Wald biedt de keuze tussen een menu van vier of vijf gangen, met of zonder aangepaste wijnen. De bestellingen kunnen enkel op 24,25,26 en 31 december opgehaald worden. De borden of bakjes hoef je trouwens niet terug te brengen. Meer informatie over de nieuwe traiteurdienst en het feestmenu vind je op www.restowald.be