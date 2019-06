Red Flames komen thuis in Sportlokaal Nationaal vrouwenvoetbalteam ontvangen door kersverse supportersclub Kim Aerts

02 juni 2019

16u06 0 Rotselaar De Red Flames hebben er in Wezemaal een supportersclub bij. Om dat te vieren zakte ons nationaal vrouwenvoetbalteam zaterdagavond af naar café Sportlokaal na hun overwinning tegen WK-ganger Thailand in het OHL-stadion.

De Red Flames stuurden zaterdag tijdens een vriendschappelijke wedstrijd Thailand met een 6-1 pandoering terug naar Azië. Daarna stond de afscheidsreceptie van kapitein Aline Zeler op het programma. Een 8-tal speelsters maakten zich vervolgens op om hun leden van de nieuwe supportersclub te begroeten in café Sportlokaal in Wezemaal. Met een vat bier en bakjes friet mocht de riem er even af onder het goedkeurend oog van hun trainer Ives Serneels, een duivenmelker in zijn vrije tijd in het Sportlokaal. “Mijn vader speelde in Langdorp en in Wezemaal met de duiven. Zo ben ik hier terecht gekomen. Elke week als ik thuis ben, vind je me hier in het duivenlokaal samen met Walter, de voorzitter van de supportersclub”, legt Serneels uit. “Zo zijn we drie of vier jaar geleden stilletjes aan de Red Flames beginnen volgen”, pikt Walter Lambeets in. “We zijn met twee begonnen en ondertussen zijn we met 85. Maar omdat er nog niet echt een structuur was, hebben we beslist om een supportersclub op te richten. We volgen alle thuismatchen en sommige buitenlandse verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld naar Zwitserland. Het is de bedoeling om dan in de toekomst een bus in te leggen of iets te organiseren. We hebben Lenie Onzia (ex-Anderlecht en jeugdcoach Yellow Flames, nvdr.) gekozen als meter van de club. We zochten iemand vanuit de streek. Lenie is van Tildonk. Iemand vanuit Oostende of Brugge zou minder goed aanvoelen. Ik vind het heel tof dat er hier vandaag toch acht speelsters aanwezig zijn. En Ives, maar die zien we alle weken met zijn duiven”, lacht de gloednieuwe voorzitter.

Lierse

Laurent Serneels - vader van - is eveneens een begenadigd supporter van de Red Flames. “Ik volg elke wedstrijd, tot in het buitenland. Ik heb altijd zelf gevoetbald en ben trainer geweest van Ives, van de miniemen tot de scholieren. Van Ourodenberg tot de fusie met Aarschot. Daarna is Ives een jaar naar Diest gegaan en is Lierse hem komen halen. Ik heb hem overal gevolgd”, zegt vader Serneels die zijn tijd nog altijd verdeelt tussen het voetbal en de duivensport. “We zijn hier tijdens een duivenwedstrijd terecht gekomen en de ambiance beviel mij enorm. Zo zijn we hier blijven plakken. Ondertussen kom ik hier een vijftal jaren. Het is hier altijd een gezellige boel en iedereen kent iedereen.”