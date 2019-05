Pit en Marguerite vieren 65ste huwelijksverjaardag EDLL

22 mei 2019

Henri Heylighen (86) en Marguerite Van Eyken (84) vierden onlangs hun briljanten huwelijksverjaardag. Maar de naam Henri doet bij weinigen een belletje rinkelen. “Als je hier in de Hellicht achter Henri vraagt, zal niemand weten over wie het gaat, maar zeg ‘Pit’ en iedereen kent hem. Die roepnaam kreeg hij als kind en dat is heel zijn leven zo gebleven”, zegt Marguerite. Het koppel leerde elkaar kennen in de Hellicht in Rotselaar, vlakbij waar ze nu wonen. “Vroeger was hier een gracht en alle kinderen speelden daarin en zo heb ik als 14-jarige Pit leren kennen”, aldus Marguerite. Henri werkte heel zijn leven bij een bedrijf in Brussel en Marguerite werkte jarenlang in een grootwarenhuis. Samen hebben ze drie kinderen, Marc, Patrick en Sabine. Intussen volgde ook vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Stilzitten doet het koppel niet. “Wij gaan van tijd tot tijd nog op vakantie. Vroeger trokken we met de caravan naar de Azurenkust, maar nu blijft dat beperkt tot Nieuwpoort”, lacht Marguerite. Voor hun briljanten huwelijk kregen Pit en Marguerite een week naar Nieuwpoort cadeau van hun kinderen.