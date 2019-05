Piet de Bruyn (N-VA) opnieuw verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger EDLL

27 mei 2019

Tijdens de vorige verkiezingen in 2014 werd Piet De Bruyn uit Rotselaar verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger. Dit jaar bemachtigt hij dit zitje dus opnieuw. N-VA krijgt in Vlaams-Brabant 6 zetels in het Vlaams parlement en met 9250 stemmen haalt Piet De Bruyn de vierde zetel binnen.

Burgemeester Jelle Wouters (CD&V) zal niet zetelen in het Vlaams parlement. Hij haalde 4604 stemmen.

Ook in Rotselaar is N-VA de grootste partij met 27,1%, gevolgd door CD&V met 17,5%, Open Vld haalt 14,2%, Groen 13,2%, Vlaams Belang 12,1%, sp.a 9,7% en PVDA 5%.