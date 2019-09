Picknick van de nieuwe burgemeester lokt recordaantal bezoekers: “We hebben gegokt en gewonnen” EDLL

01 september 2019

19u10 0 Rotselaar Het is voor kersvers burgemeester Jelle Wouters (33) zijn eerste keer als burgemeester van de befaamde picknick. Om zijn eerste editie goed in te zetten koos hij meteen voor een nieuwe locatie: het festivalpark van Rock Werchter. De inwoners van Rotselaar konden die keuze alvast smaken want zo’n 3000 mensen zakten af naar Werchter. Een recordaantal, zo blijkt.

De laatste zondag van de zomer staat in Rotselaar al enkele jaren in teken van ‘de picknick van de burgemeester’. De voorbije edities vond de picknick steeds plaats in de pastorietuin in Wezemaal, maar een nieuwe burgemeester betekent in dit geval ook een nieuwe locatie en vrijwel meteen een om mee uit te pakken. De nieuwe burgemeester trekt met zijn picknick naar de festivalweide van Rock Werchter. “Ik wou de vernieuwing van het bestuur ook doortrekken naar de picknick. Sinds eind vorig jaar is er de mogelijkheid om evenementen te organiseren op het festivalpark in Werchter, daarom willen we eens naar hier komen. Ik vind het belangrijk dat we rondtrekken in onze eigen gemeente”, aldus Jelle Wouters.

De nieuwe locatie sloeg duidelijk aan. Zo’n 2000 inwoners schreven zich op voorhand in. Dat zijn er maar liefst 1500 meer dan vorig jaar. Ook zonder inschrijving zakten nog een 1000-tal mensen af naar het festivalpark. Dat de locatie goed bereikbaar is via de Demervallei was dan weer te merken aan het grote aantal geparkeerde fietsen. “De festivalweide is een plek die tot de verbeelding spreekt. Rock Werchter is het ideale moment om met iedereen de zomer te starten, maar het is leuk om nu met alleen de inwoners van Rotselaar hier de zomer ook af te sluiten”, aldus Jelle. “We hebben gegokt en gewonnen”, klinkt het nog bij de nieuwe burgemeester.

Inwoners en hun familie konden heel de namiddag genieten van verschillende eetstanden met lekkernijen uit alle windstreken en van eigen streekproducten. Aan de aperitiefbars was er een uitgebreid aanbod aan wereldwijnen en streekbieren. De nieuwe picknick van de burgemeester pakte ook uit met enkele nieuwe eetstanden. Zo zorgde El Taco Loco voor lekkere Mexicaanse taco’s, maar ook de Werchterse pensen ontbraken niet! Voor de allerkleinsten was er spel en plezier. De live optredens zorgden dan weer voor een uitgelaten sfeer op de festivalweide.

Of de picknick volgend jaar opnieuw zal plaatsvinden op de festivalweide van Rock Werchter, daar antwoordt de nieuwe burgemeester het volgende op: “Dat zullen we moeten evalueren, maar het is een succesvol concept dus dat neem ik mee...”