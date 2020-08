Picknick van de burgemeester verplaatst naar volgend jaar KAR

07 augustus 2020

12u26 0

Er vindt dit jaar geen ‘Picknick van de burgemeester’ plaats eind augustus in het festivalpark in Werchter. Dat laat burgemeester Jelle Wouters (CD&V) weten. “Het event brengt jaarlijks veel inwoners van Rotselaar samen om te genieten van lekkere hapjes, drankjes en leuke ontmoetingen. Dit jaar laten we de picknick niet doorgaan wegens de dreigende coronacrisis”, zegt Wouters. “Alles stond klaar om er een fantastische editie van te maken. Met veel spijt annuleren we deze editie nu. Om de veiligheid en gezondheid van onze inwoners te garanderen.” In buurgemeente Tremelo beslisten ze om dezelfde redenen om de kermis en avondjaarmarkt eind deze maand te schrappen.