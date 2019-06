Persoon zwaargewond na ongeval op parking Rock Werchter EDLL RL

29 juni 2019

02u24

Bron: Belga 0 Rotselaar Omstreeks half een vannacht is één persoon zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval dat zich in de marge van Rock Werchter heeft voorgedaan op parking B2 in Rotselaar. Eén slachtoffer is zwaargewond naar UZ Leuven overgebracht. Het Leuvense parket heeft een deskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Dat meldt de festivalorganisatie.

Het is volgens burgemeester Jelle Wouters (CD&V) van Rotselaar nog onduidelijk wat er precies gebeurd is op de parking die zich situeert langs de Provinciebaan in Rotselaar op een kleine kilometer van de festivalweide. De festivalorganisatie belooft in de mededeling meer informatie van zodra die beschikbaar is.