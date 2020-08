Parlementslid Carla Dejonghe doet stagedag in woonzorgcentrum, terwijl haar assistentiehond in spe harten rusthuisbewoners verovert Kim Aerts

20 augustus 2020

18u34 1

Brussels parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld) heeft donderdag een dagje meegedraaid in rusthuis De Wyngaert in Rotselaar. Maar het was vooral Unique, haar assistentiehond in opleiding, die met alle aandacht ging lopen.

Woonzorgcentrum De Wyngaert in de Dijlestraat is met haar 140 bewoners altijd coronavrij weten te blijven. Mits de nodige voorzorgsmaatregelen kon Carla Dejonghe, Brussels parlementariër en gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Woluwe, op uitnodiging van werkgeversorganisatie VOKA een dagje stage lopen. Dat ging van een bezoek aan de bewoners op de afdeling waar dementerenden verzorgd worden tot een namiddagsessie waar het geheugen van de bewoners getraind wordt. De politica bracht voor de gelegenheid Unique mee. Dejonghe fungeert als gastgezin voor een hulphondenorganisatie. “Mijn taak bestaat er uit om Unique gewoon te maken aan mensen en een drukke omgeving”, zegt Dejonghe. Unique zorgde in het rusthuis voor een paar emotionele momenten. Het deed zelfs het personeel en directeur An Meuwes een traantje wegpinken. “Het was mooi om zien hoe sommige bewoners reageerden op Unique. Normaal blijven ze afwezig als je tegen hen praat of hen zelfs aanraakt, terwijl ze nu echt enthousiast waren als ze de hond mochten aaien”, vertelt Meuwes. Ook Dejonghe spreekt van een geslaagd bezoek. “Ik heb mee de maaltijden verzorgd en dan besef je pas hoeveel tijd het in beslag neemt om mensen eten te geven die dat zelf niet meer kunnen. Tijdens de namiddagsessie werd het geheugen van de bewoners getraind met liedjes en spreekwoorden en de meesten kwamen echt nog goed voor de dag”, zegt Dejonghe.

Vrijwilligers

“Dat ze in De Wyngaert al die tijd coronavrij gebleven zijn, verdient echt wel een pluim. De keerzijde van de medaille is dat ook de vrijwilligers van het rusthuis met de tijd wegbleven, terwijl ze meer dan ooit nodig zijn. Al is het maar om eten te geven, een praatje te slaan of een wandelingetje te maken. Het verschil zit soms in kleine dingen. Een rusthuisbewoner die zijn kippen mag verzorgen, of een vrouw die er zelf haar tomaten kweekt. De mensen worden er echt in hun waarde gelaten en dat deed me enorm plezier.”