Ouders richten eerste hockeyclub op in Rotselaar: “We willen de sport bevorderen” EDLL

30 augustus 2019

15u41 0 Rotselaar In Rotselaar start volgende week de eerste hockeyclub. De gemeente en de Vlaamse Hockey Liga (VHL) organiseerden vorig najaar gratis hockeyinitiaties en dat werd al snel een succes. Enkele ouders steken nu de handen uit de mouwen om dat succes verder te zetten en richten een nieuwe hockeyclub op.

De eerste hockeyclub in Rotselaar is een feit. Vanaf woensdag 4 september kan jong en oud hockeylessen volgen op de terreinen van de Sportoase. Het initiatief komt van enkele gedreven ouders. “De sportdienst van Rotselaar en de Vlaamse Hockey Liga hebben een tijdje geleden gratis initiaties aangeboden om de hockeysport te bevorderen en we merkten dat er echt interesse was. Zo’n 100 kinderen en volwassenen schreven zich in”, zegt bestuurder Kurt De Backer (49). Hij is zelf vader van twee kinderen die interesse hebben in hockey. “Mijn zoon van 10 jaar is enorm enthousiast om hockey te spelen, maar de dichtstbijzijnde clubs zijn in Keerbergen of Leuven. Dat is niet evident om daar als ouder uit Rotselaar telkens naartoe te rijden”, aldus Kurt. Hij en enkele andere ouders vonden elkaar om zelf een hockeyclub op te richten. “Er zijn nu een 12-tal ouders die mee de kar trekken”, zegt initiatiefnemer Kurt.

De betrokken ouders hebben zelf wel weinig ervaring in hockey, al heeft Kurt de smaak te pakken. “Ik heb het nu een drietal keer geprobeerd en ben gretig enthousiast. Het ziet er misschien moeilijk uit op televisie, maar het is écht leuk en je kan genieten met hele gezin”, aldus de vader van twee.

Nationale hockeyploeg

De trainingen worden gegeven door gediplomeerde hockeytrainers van de Vlaamse Hockey Liga. “Op termijn willen we ook zelf trainers opleiden en jongeren aansporen om de knepen van het vak te leren”, gaat Kurt verder.

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen deelnemen aan de hockeylessen. “We staan open voor alle leeftijden en kinderen mogen gedurende heel het jaar drie lessen gratis komen proberen”, aldus Kurt. “De trainingen zijn op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag. Iedereen, vanaf de leeftijd van zes jaar, is welkom. Maar er zijn dus ook volwassenen geïnteresseerd en voor hen is er een aanbod op zondagvoormiddag”, zegt Thomas Debrabandere, medeoprichter van de club. Intussen telt de club al 20 inschrijvingen, maar ze zijn ervan overtuigd dat er in de loop van september nog velen zullen bijkomen.

De verbluffende resultaten van onze nationale hockeyploeg heeft de hockeysport alvast meer populariteit gegeven. “Uit cijfers van de hockeyclubs in Vlaanderen blijkt dat die resultaten duidelijk hebben gezorgd voor een enorme boost. Zo zijn er bijna evenveel meisjes als jongens ingeschreven in de Vlaamse clubs”, zegt Kurt.

Eerste proeflessen

Woensdagnamiddag 4 september van 14 uur tot 17 uur vinden de eerste proeflessen plaats op de pleinen van de Sportoase Ter Heide in Rotselaar. Ook zondag 8 september tussen 10 uur en 12 uur starten er lessen. Op zondag 15 september organiseert de club vervolgens een kennismakingstraining voor iedereen.

De nieuwe vzw krijgt ondersteuning van de gemeente Rotselaar en de Vlaamse Hockey Liga. De club wil graag nog een warme oproep doen naar enthousiaste helpende handen en kandidaat-hockeytrainers. Meer informatie over de nieuwe hockeyclub vind je op www.hockeyrotselaar.be.