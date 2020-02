Organisatoren Crosscup veldlopen nemen voorzorgsmaatregelen omwille van storm Ciara EDLL

11u04 0 Rotselaar Op zondag 9 februari ontvangt Rotselaar atleten uit het hele land voor het Vlaams en Belgisch kampioenschap veldlopen. De Crosscup vindt plaats aan de Plas, het sportieve centrum van de gemeente. Maar het is nog niet helemaal zeker of de Crosscup effectief doorgaat door de verwachte komst van storm Ciara. De organisatie neemt alvast maatregelen en wacht op het advies van de brandweer.

Aan de Plas van Rotselaar wordt momenteel alles klaargezet voor de Crosscup op zondag. Maar door de komst van de storm Ciara dreigt het evenement in het gedrang te komen. Er worden zondag vanaf de middag rukwinden voorspeld tot 100 km/uur. De organisatie neemt alvast voorzorgsmaatregelen: “We zullen sowieso de spandoeken niet omhoog hangen en er komt ook geen start- en aankomstboog. We hebben ook beslist om het programma in te korten, omdat de ergste rukwinden in de late namiddag worden verwacht. De junioren zullen samenlopen met de masters. Zaterdagochtend bekijken we het advies van de brandweer. Dan wordt het duidelijk of het evenement zondag doorgaat, uitgesteld wordt of geannuleerd wordt. Maar voorlopig gaat het nog gewoon door”, zegt organisator Dirk Smolders van ROBA.

Meer informatie over het evenement vind je op www.crosscup.be.