Organisatie Rock Werchter krijgt de wind van voren op sociale media

24 maart 2020

16u35 0 Rotselaar De organisatoren van Rock Werchter hebben vanmiddag een video gelanceerd op sociale media met de boodschap: ‘100 days to Rock Werchter 2020. Let the countdown begin’. Van een afgelasting is bij Rock Werchter dus voorlopig nog geen sprake. Maar dat is toch buiten het enthousiasme gerekend van heel wat festivalgangers.

De organisatie van Rock Werchter kreeg meteen tonnen kritiek op sociale media, nadat ze een video postten om samen af te tellen naar het rockfestival in juli. “Communicatie en RW gaan niet goed samen”, “Het zou echter ook sieren om een kleine update te doen over de situatie vanuit jullie kant. Nu komt het over alsof jullie geen idee hebben van wat er in de wereld aan de hand is”, “Glastonbury en de Olympische Spelen zijn officieel gecanceld, maar Werchter gaat door? Yeah right, dream on”, klinkt het. De organisatie heeft zelf nog niet gereageerd. Bekijk de video hieronder.

100 days to Rock Werchter 2020.

Let the countdown begin! 🤘 #RW20 pic.twitter.com/Px8TEuGlO8 Rock Werchter(@ RockWerchter) link