Opvallend: geen enkele bewoner van woonzorgcentra De Lelie en De Wyngaert test positief op het coronavirus EDLL

06 mei 2020

11u05 0 Rotselaar A lle bewoners van woonzorgcentra De Lelie en De Wyngaert in Rotselaar zijn getest op het coronavirus. En die resultaten zijn zeer hoopvol, want van de meer dan 400 bewoners en medewerkers testte er niemand positief.

De gemeente heeft vandaag hoopvol nieuws verspreid in Rotselaar. “Fantastisch nieuws uit WZC De Wyngaert en WZC De Lelie: beide woonzorgcentra zijn coronavrij! Eind vorige week werden alle bewoners én medewerkers getest op COVID-19. De meer dan 400 testen zijn allemaal negatief", zeggen ze trots.

Zowel de gemeente als de betrokken woonzorgcentra benadrukken dat de maatregelen nog steeds nauwgezet worden opgevolgd. “Dit mooie resultaat is een prima aanmoediging om de succesvolle inspanningen vol te houden. Dat is de enige manier om de gezondheid van de vele bewoners veilig te stellen”, reageert burgemeester Jelle Wouters (CD&V). “Dit is alvast een teken dat onze maatregelen werken. We kunnen echter nog steeds besmet geraken, dus we vragen om de maatregelen te blijven hanteren: social distancing, handhygiëne en mondmaskers dragen. Samen komen we er wel”, besluiten ze bij WZC De Wyngaert.