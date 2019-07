Opnieuw kippen de nek omgewrongen: dierenbeul slaat nu ook bij de buren toe Kim Aerts

11 juli 2019

17u59 3 Rotselaar Zowel maandagnacht als woensdagnacht heeft een dierenbeul toegeslagen in de Grotestraat in Werchter. Telkens verdwenen er kippen en werden de beesten de nek omgedraaid. Petra Fobelets (44) werd al meermaals het slachtoffer. Nu hadden de daders het voor het eerst op haar buurman gemunt.

“Onze buurman Willy is 78 jaar en is helemaal onder de indruk van het gebeuren. Nu heeft hij geen kippen meer. Drie van hen werden de nek omgedraaid en één beestje is spoorloos. De kadavers lagen netjes naast elkaar opgebaard. Bij Willy werden dinsdag ook onze kippen dood teruggevonden samen met twee egels waarvan de ogen werden uitgestoken. Opnieuw lijkt het niet het werk van een vos of een ander dier. Geen bloed, geen afgebeten koppen, geen pluimen. Zijn tuin is veel toegankelijker dan de onze. Veel moeite hebben ze daar niet gehad om binnen te geraken”, zegt Petra Fobelets.

Afleidingsmanoeuvre

“Volgens mij gaat het nog altijd om dezelfde pesterijen aan mijn adres, maar proberen ze met dit manoeuvre de aandacht af te leiden zodat het lijkt alsof het niks te maken heeft met mij. Niemand begrijpt het hier, maar volgens mij is het geen toeval. In het donker zijn kippen makkelijke prooien en kan je ze makkelijker vangen. Onze wildcamera stond in het kippenhok, maar onze buurman woont aan de andere kant van de buurtweg. Te ver om iets op te vangen. Mijn honden houd ik ’s nachts ook al binnen. Wie kwade bedoelingen heeft, heeft nu zo goed als vrij spel”, aldus Petra. Zij diende klacht in bij de politie en dat is niet de eerste keer. Vorige maand gooide iemand een gehaktbal met vergif in de hondenren. “Die gehaktbal was zo gelegd dat we hem wel moesten vinden. Gelukkig hebben mijn honden er niet van gegeten. Het zou rattenvergif geweest zijn.”

Vergif

Vier maanden geleden werd één van de twee honden al eens vergiftigd. “Toen zei de dierenarts dat dit kon doordat één van de honden van de composthoop had gegeten, maar ondertussen denk ik dat het ook vergif was.” Samen met haar vriend hing ze wildcamera’s in de tuin om eventuele daders te betrappen, maar dat leverde nog geen resultaat op. “Op de beelden is wel te zien hoe ’s nachts iemand snoeiafval in onze tuinen gooit, maar die persoon is niet echt herkenbaar”, zegt Michel Macharis. “De daders weten dat we wildcamera’s hebben gehangen, want daar is ook op te zien hoe ze met een zaklamp op zoek gaan naar de camera. Sinds kort vinden we ook regelmatig stenen en keien in de weide, waarmee ze naar de paarden gooien. Nu overwegen we om minstens een lichtsensor te installeren.”