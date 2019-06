Opgelet voor nesten van processierupsen op campings Rock Werchter EDLL

20 juni 2019

18u30 0 Rotselaar Kampeerders van Rock Werchter letten maar beter op tijdens hun vierdaagse. Het is weer de periode voor de eikenprocessierupsen en ook dit jaar werden er op verschillende plaatsen in Rotselaar nesten ontdekt.

Op camping Klokkenberg, de Chiro van Werchter, domein Ter Heide en De Plas werden nesten van processierupsen verwijderd. De brandharen van de eikenprocessierups kunnen een geïrriteerde huiduitslag en hevige jeuk veroorzaken. Na enkele dagen verdwijnt de jeuk normaal vanzelf. Inwoners of verenigingen die nu al een nest spotten kunnen contact opnemen met de gemeente. Die stuurt dan een gespecialiseerd firma.

Aan eigenaar camping melden

Wie als festivalkampeerder op Rock Werchter processierupsen ontdekt of last ondervindt, dient dit meteen te melden aan de eigenaar van de camping. “Het is een procedure die jaarlijks gebeurt. Dit jaar is niet erger dan andere jaren, maar elke uitbater is verplicht om zijn eigen kampeerterrein in orde te brengen. Dat is hun verantwoordelijkheid als commercieel uitbater. Als kampeerders toch nog processierupsen ontdekken, melden ze dat dus best meteen aan de eigenaar zelf. Die dient dan contact te leggen met een gespecialiseerde firma”, aldus burgemeester Jelle Wouters.