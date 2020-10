Openbare verlichting in Rotselaar voor een derde omgeschakeld naar ledverlichting Kim Aerts

04 oktober 2020

15u48 0 Rotselaar Na bijna een jaar zijn 35 procent van de oude straatlampen in Rotselaar vervangen door energiezuinige ledlampen. In de dorpscentra gaat de nieuwe straatverlichting hierdoor ’s nachts gedimd weer aan tussen 22 en 5 uur. Dit gebeurt eerst in Werchter, erna in Wezemaal, vervolgens Rotselaar en tot slot ook in Heikant tegen eind oktober 2020.

In 2025 zal het volledige openbare verlichtingsnetwerk van Rotselaar omgeschakeld zijn naar energiezuinige ledverlichting en voortaan ’s nachts gedimd branden. “Deze stapsgewijze omschakeling ligt vast in een lichtplan, waarbij in de eerste fase de dorpskernen aan bod komen. Erna volgen de hoofdverkeersassen en verbindingswegen, vervolgens de woonparkgebieden, de woonbuurten en tot slot de buitengebieden”, zegt Carine Goris, schepen van Openbare Werken. De eerste fase, waarbij er ledverlichting werd geplaatst in alle dorpscentra, is nu klaar. De dorpskernen werden - zoals voorzien in het lichtplan - eerst aangepakt, omdat hier de meeste mensen ’s nachts nog op straat komen. Ook de tweede fase, met de hoofdverkeersassen en verbindingsassen, is al in uitvoering. In sommige straten buiten de dorpskernen zijn de klassieke straatlampen dus al vervangen door ledlampen.

Plaatselijk netwerk

Dit betekent echter niet dat deze nu ook automatisch ’s nachts zullen branden. Een straat maakt namelijk deel uit van een plaatselijk verlichtingsnetwerk. Wanneer er in het plaatselijke verlichtingsnetwerk nog andere straten zitten met veel oude straatlampen, wordt er met het aansteken van de straatverlichting ’s nachts gewacht tot het hele netwerk vervangen is door duurzame ledverlichting. Zo zal de uitstoot van vervuilende CO2 in Rotselaar dalen van 189,81 ton tot 135 ton CO2-uitstoot. Door slimme systemen te gebruiken die alleen verlichten waar en wanneer nodig, zal de gemeente ook in de toekomst besparen en nog minder CO2 uitstoten.

Het hele project kost in totaal 1.575.200 euro. Door samen te werken met Fluvius en in te stappen in het project ‘licht-als-dienst’ spaart de gemeente 525.000 euro uit. Door de overdracht van het verlichtingsnet aan Fluvius, ontving Rotselaar bovendien een vergoeding van 126.000 euro.