Opbrengst varkenskoppenverkoop naar vzw Ekimanyelo KAR

19 januari 2020

19u00 0 Rotselaar Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Davidsfonds zaterdag aan de kerk van Rotselaar een varkenskoppenverkoop per opbod georganiseerd. Dat gebeurt telkens tijdens de viering van de Heilige Sint-Antonius. Er werd tot 160 euro geboden.

Dat bedrag gaf Lieven D’Haese voor zo’n varkenskop. Terwijl veel mensen niet weten wat ze met een varkenskop moeten beginnen, zal D’Haese er als vanouds kop van maken. “Wij maken daar kop van die we zullen serveren op de nieuwjaarsreceptie van GROS.”

Maar er werden niet alleen varkenskoppen aan de man gebracht. Ook een chocolade versie verruilde van eigenaar. “Ook groenten en streekproducten en zelfgemaakte pralines. We proberen toch wel wat vernieuwing te brengen. Maar de sfeer en het opzet blijft als vanouds”, zegt verantwoordelijke Jos Lambrechts. Het gebruik dateert al van de 17de eeuw maar dreigt door een gebrek aan interesse stilletjes aan te verdwijnen. Het Davidsfonds, de Landelijke Gilde en het zangkoor Sint-Cecilia uit Rotselaar doen hun best om de traditie te behouden. Waar de opbrengst vroeger in het offerblok van Sint-Antonius verdween, gaat het geld nu naar sociale projecten waaraan mensen uit Rotselaar actief meewerken. “Dit jaar kiezen we voor het project van vzw Ekimanyelo dat we leerden kennen via Jos Massie, onze omroeper bij de verkoop bij opbod. Deze vzw zorgt voor de oprichting van een school in Lodja, een stad in Congo. In 2018 werd er onder meer een openbare bibliotheek uit de grond gestampt. De opbrengst van Toontje zal aangewend worden voor de verdere uitbouw van deze bibliotheek”, zegt Lambrechts. De opbrengst schommelt meestal rond de 2.000 euro. Vorig jaar kon ‘Toontje met z’n verken’ dat bedrag schenken aan de projecten van GROS-Rotselaar.