Op zoek naar de meest trendy haarsnit? Rotselaarse Silke (24) opent nieuw kapsalon Geknipt! Esther De Leebeeck

27 november 2019

14u46 0 Rotselaar De derde handelszaak op de oude Java-site in Wezemaal is een feit. Eerder openden kledingwinkel Studio Beau Elle en schoonheidssalon Beauté al de deuren, maar nu is het tijd voor de Rotselaarse Silke van Hyfte (24). Zij opent aanstaande zaterdag haar eigen kapsalon Geknipt!.

Voor een beetje ‘me time’ of een verwen-momentje moet je naar Rotselaar afzakken. Aan de Delhaize in Wezemaal openden er ondertussen al drie nieuwe handelszaken. Naast een schoonheidssalon en een kledingwinkel voor dames, kondigde Silke ook de opening van haar kapsalon Geknipt! aan. Een nieuwe haarsnit, een frisser kleurtje of gewoon nood aan intense verzorging van je haren? Zowel vrouwen als mannen zijn bij Geknipt! aan het juiste adres.

Silke, kapster en make-up artieste van opleiding, is een ‘echte’ Rotselaarse. In het pand op de oude Java-site in Wezemaal zag ze de ideale kans om haar droom werkelijkheid te maken. “Al van kinds af aan was ik bezig met haar. Ik werk al een aantal jaren als kapster, maar de droom om een eigen kapsalon te openen bleef prikkelen. Tot ik een aantal maanden geleden ging winkelen in de Delhaize en zag er dat handelszaken te huur stonden. Ik was eigenlijk meteen verkocht omdat ik zelf van Rotselaar ben. Een mooi en groot pand op een goede locatie in Rotselaar, dat plaatje klopte meteen!”, aldus Silke. Voorlopig gaat ze Geknipt! alleen openhouden. “Maar in de toekomst is nog ruimte voor personeel”, klinkt de jonge onderneemster enthousiast.

Ecologisch verantwoord

Geknipt! hecht veel belang aan comfort, persoonlijk advies en ecologisch verantwoorde producten. “Ik heb bewust gekozen om te werken met de producten van Kevin Murphy. Hun producten zijn 100% op basis van essentiële oliën en niet getest op dieren”, aldus Silke.

Wie graag een kijkje neemt in het nieuwe kapsalon is zaterdag welkom op de feestelijke opening van 14 uur tot 19 uur. Kapsalon Geknipt! is open van dinsdag tot zaterdag. Een afspraak maken kan online via www.kapsalongeknipt.be