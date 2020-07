Ook buren en comedy welkom op Zomerbar in Werchter Kim Aerts

07 juli 2020

17u18 0 Rotselaar De Zomerbar, het kleinschalig alternatief voor Rock Werchter, breidt in juli verder uit met voorstellingen van comedians William Boeva en Xander De Rycke. Ook de buurtbewoners zijn een namiddagje welkom.

“De terugkeer van de live muziek in de Zomerbar wordt heel hard gesmaakt. De ticketverkoop van deze unieke concertreeks loopt als een trein. Net werd een extra concert van Equal Idiots aangekondigd. Zij dubbelen op vrijdag 17 juli. En ook vandaag worden er 2 comedynights toegevoegd aan het programma”, zegt Nele Bigaré van Live Nation “Op woensdag 15 juli staat William Boeva in de zomerbar. Met in zijn zog Jasper Posson en Amelie Albrecht. Op woensdag 22 juli is het podium voor Xander De Rycke. Hij brengt Jade Mintjens mee naar Werchter. De ticketverkoop voor zowel beide comedy-avonden als het concert van Equal Idiots start op donderdag 9 juli om 10 uur.”

Verder zijn er nog tickets te verkrijgen voor de namiddagconcerten van Black Box Revelation, blackwave., IBE, Equal Idiots, Stan Van Samang en De Mens. Voor de buurtbewoners van Haacht en Rotselaar, zijn er respectievelijk op woensdag 22 juli en zondag 26 juli optredens voorzien. De Haachtenaars kunnen naar het optreden van Compact Disk Dummies, terwijl de Rotselarenaren IBE krijgen voorgeschoteld. Wie er bij wil zijn, kan zich vanaf vrijdagavond 20 uur registreren via inwoners.rockwerchter.be.