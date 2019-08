Ontmoetingshuis Sint-Paulus krijgt Vlaamse subsidie van 2.000 euro EDLL

23 augustus 2019

11u50 0

De Vlaamse regering investeert 1.500.000 euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Dankzij gerichte steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken voor een breder publiek. “Ik wil toerisme binnen het bereik van élke Vlaming brengen. Jongeren moeten in alle comfort en veiligheid op vakantie kunnen gaan”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. Het Sint-Pauluscentrum in Rotselaar, een ontmoetingshuis voor allerlei kinder- en jeugdwerkingsgroepen, is een van de jeugdverblijven die financiële steun krijgen van de Vlaamse regering. Het Rotselaarse ontmoetingscentrum krijgt 2000 euro om hun gebouw te moderniseren.