Nu ook reserveren om baantjes te trekken in zwembad Sportoase Kim Aerts

24 juni 2020

19u05 0 Rotselaar Sportoase Ter heide in Rotselaar heropent woensdag 1 juli onder verschillende veiligheidsvoorwaarden. Zo zal je ook moeten reserveren als je baantjes wil trekken in het zwembad.

“Omdat we steeds een ‘healthy distance’ willen waarborgen in het zwembad zal reserveren voor een zwembeurt tijdelijk verplicht zijn. Vanaf donderdagochtend 8 uur kan er via www.sportoase.be of de Sportoase- app gereserveerd worden. Online zwemtickets aankopen via onze webshop is vanaf dan ook mogelijk”, zegt algemeen directeur Michaël Schouwaerts.

Bij reservatie wordt er een tijdslot toegewezen van 1,5 uur inclusief omkleedtijd voor baantjeszwemmen en 2,5 uur - inclusief omkleedtijd - voor recreatief zwemmen. Ook het welnessgedeelte en de recreatiebaden openen volgende week. De temperatuur van iedere bezoeker zal gemeten worden bij het binnenkomen. Cash betalingen zijn er niet meer toegestaan.