Nog altijd blauwalgen aanwezig in zwemwater de Plas

07 juli 2019

09u35 0

Aan de Plas van Rotselaar is het tot nader order nog altijd verboden te zwemmen. De kwaliteit van het zwemwater laat nog steeds te wensen over als gevolg van de aanwezigheid van blauwalgen. Die kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Contact met de drijflaag of het inslikken van het met de cyanobacterie besmette zwemwater kunnen naast irritatie van de ogen en de huid ook hoofdpijn, misselijkheid, diarree, koorts, en oog-, oor- en keelirritaties veroorzaken. Blauwalg komt in warmere periodes in stilstaand water voor. Van het zwemwater worden er voortdurend staalnames genomen en worden er verdere analyses uitgevoerd. De ligweide blijft wel gewoon open en is gratis. Ook aan de surfzone is het verboden om in het water te gaan. “Dit zwemverbod wordt pas opgeheven wanneer de drijflaag is verdwenen en wanneer uit de analyseresultaten blijkt dat de cyanobacteriën uit het water verdwenen zijn”, reageert burgemeester Jelle Wouters (CD&V). Het is niet de eerste maal dat blauwalgen roet in het eten strooien van de zwemlustigen. Begin juni was er een gelijkaardige situatie en was er ook een tijdelijk zwemverbod. Ook in 2016 en 2017 was dat het geval.