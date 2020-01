Nieuwe uitbater voor Rotselaarse wijnspeciaalzaak WineShare EDLL

17 januari 2020

18u01 0 Rotselaar WineShare aan de Stationsstraat in Rotselaar is in handen van een nieuwe uitbater. Bernard Van Dievoet heeft Johan Rosius opgevolgd als wijnspecialist.

Johan was de oprichter en initiatiefnemer van Wineshare in Rotselaar. Hij bouwde de wijnhandel op tot een gevestigde wijnspeciaalzaak in de ruime omgeving van Rotselaar. Sinds 1 januari heeft hij de fakkel doorgegeven aan Bernard Van Dievoet. Voortaan zal Bernard de wijnhandel open houden. Voor de klanten verandert er overigens niets. De wijnzaak blijft op dezelfde manier verder bestaan met smakelijke wijnen rechtstreeks van onder meer Italië, Frankrijk en Spanje.