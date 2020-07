Nieuwe Rotselaarse start-up Kroñata belooft betaalbare websites: “We mikken op kleine handelszaken” Kim Aerts

21 juli 2020

12u37 0 Rotselaar De nieuwe Rotselaarse start-up Kroñata is een samenwerking tussen Malika Krossa uit Landen en Steven Arrazola de Oñate uit Rotselaar. “We willen voor onze klanten zeer betaalbare websites maken”, zegt het het ondernemersduo.

“Dat veel zelfstandige ondernemers nog veel te veel betalen voor hun digitale aanwezigheid en marketing.” Met diezelfde gedachte sloegen Krossa en Arrazola de Oñate de handen in elkaar om een nieuw bedrijfje uit de grond te stampen. “Onze exotische familienamen verraden meteen ook de afkomst van onze bedrijfsnaam Kroñata”, vertelt Steven. “Door de coronamaatregelen is het jammer genoeg niet het ideale moment om een feestelijke opening te organiseren, dus hebben we geopteerd om de lancering volledig digitaal te houden via onze sociale media-kanalen”, treedt Malika haar zakenpartner bij.

Lancering

“De lancering gebeurde gelijktijdig via Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en TikTok om klokslag 12 uur op onze nationale feestdag. Naast betaalbare websites creëren zullen we ook de opstart en het beheer doen van de verschillende sociale media-accounts van onze klanten”, vult Steven aan. “In 2020 is het digitale uithangbord immers belangrijker geworden dan de fysieke winkel of etalage. Er wordt vooral gemikt op kleinere handelszaken die vandaag vaak nog niet online aanwezig zijn, omdat het vaak nog ontzettend duur is wanneer er aangeklopt wordt bij andere specialisten. Bij Kroñata zal een basis website zeer betaalbaar zijn en toch zal op de website de personal touch van de klant aanwezig zijn”, besluit Steven.

Geïnteresseerden kunnen terecht via de website www.kronata.be.