Nieuwe ‘luxehotelkamer’ tijdens Rock Werchter kost 3.405 euro (en werd meteen volgeboekt) Kim Aerts

15 maart 2020

18u44 0 Rotselaar Voor wie het iets meer mag zijn op Rock Werchter kan daarvoor terecht bij Rockvillage. De luxecamping heeft dit jaar iets nieuws in petto: de ‘Sensational RockResidence’. De suites van 3.405 euro - exclusief festivalticket - waren meteen uitverkocht.

Wie zo’n ‘Sensational RockResidence’ boekt mag heel wat luxe verwachten zoals een boxspringbed, een privédouche en toilet, een wand met bluetoothspeakers, een koelkast, terras en een overvloedig ontbijtbuffet.

“Wat ondertussen meer dan tien jaar geleden begon met enkele tientallen chalets is uitgegroeid tot een luxecampingresort dat er elk jaar naar streeft zijn gasten nog meer te verwennen”, zegt Martine Verbist, zaakvoerder van Camping Experience. “Enkele jaren geleden introduceerden we de RockSuite, een kamer met privébadkamer en alle luxe die je vindt in een hotelkamer. Die bleken steeds populairder en vorig jaar voegde de organisatie de RockLounges toe aan het aanbod. Binnen enkele weken na de lancering waren ze uitverkocht. Het bevestigde een trend die we al enkele jaren zien op Rockvillage. Gasten willen graag hun eigen badkamer en zijn bereid daarvoor extra te betalen.”

Gasten willen graag hun eigen badkamer en zijn bereid daarvoor extra te betalen Martine Verbist

Vanaf 709 euro

Rockvillage heeft ondertussen een heel gamma aan verblijfsopties. Het goedkoopst ben je af met een ‘Fabolous RockCube voor 709 euro. Daarvoor heb je twee eenpersoonsbedden en elektriciteit op de kamer. Voor een ‘Outstanding RockSuite’ betaal je ook een slordige 2.059 euro voor drie personen. Dan geniet je ook van televisie, een eigen douche en toilet en is er een stapelbed voorzien. De elf Rocklodges van 1.309 euro en de zestien Rocklounges van 1.609 euro zijn al sinds januari uitverkocht. Daarnaast biedt het bedrijf nog een tiental andere modules aan die momenteel nog te boeken zijn. Naast hun verblijf kunnen de festivalgangers ook genieten van heel wat randanimatie.

Zwembad en hottub

“Alle gasten op Rockvillage worden verwend van ’s morgens tot ’s avonds. Voor wie niet koos voor de luxe van een eigen badkamer, staan netjes gepoetste warme douches te wachten op twee plaatsen op het resort. Het ontbijtbuffet voorziet vers gebakken brood, koffiekoeken, koffie, een vers gebakken eitje met of zonder spek. Kortom, er is keuze voor iedereen. Overdag zijn er sportactiviteiten, kunnen de gasten langs bij de kapper, barbier en make-up voor die trendy festivallook of kunnen ze relaxen in het zwembad, de jacuzzi’s of hottub”, vertelt Verbist.

Make a wish

“Vorig jaar kozen we Make A Wish België als goed doel en vroegen we de gasten of ze het saldo van hun betaalkaart wilden storten aan de organisatie. Uiteraard konden ze ervoor kiezen het geld teruggestort te krijgen, maar heel wat gasten kozen toch voor een donatie.”

Rock Werchter vindt plaats van 2 tot 5 juli.

Bekijk ook: dit is luxecamping The Hive Resort, mét bubbelbad en sauna