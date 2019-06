Nieuwe editie Rock Werchter, nieuwe maatregelen Uitgebreide veiligheidscontroles en meer focus op groen EDLL

23 juni 2019

18u15 0 Rotselaar Een nieuwe editie van Rock Werchter betekent al snel nieuwe maatregelen. Ook dit jaar hebben de gemeente Rotselaar en de organisatie enkele wijzingen doorgevoerd inzake veiligheid en ecologie.

Extra veiligheidscontroles bij personeel

De veiligheidscontroles bij het personeel en de medewerkers worden uitgebreid. “We focussen meer op preventie dit jaar, met name meer op drugspreventie en drugsfeiten uit het verleden. Die criteria werden verstrengd. We vinden het belangrijk dat het een gezond en veilig festival is. De medewerkers worden vooraf gescreend door de politie en dan worden er nog risicoprofielen uitgehaald op basis van die feiten”, zegt burgemeester Jelle Wouters.

Meer fietsenparkings

De gemeente wil zoveel mogelijk festivalbezoekers aanzetten om met de fiets naar het festival te komen. De capaciteit van de fietsenparkings wordt met enkele duizenden plaatsen uitgebreid. Ook de ‘Park en Bike’ aan de Sportoase in Rotselaar wordt vergroot. “De fiets is een stijgend succes, dus er zal dit jaar capaciteit zijn voor minimum 15.000 fietsen. We voorzien dit jaar ook betere wegaanduidingen en meer stewards voor mensen die gebruik maken van die ‘Park en Bike’ punten en de weg niet kennen”, aldus Jelle Wouters.

Eengemaakt politiepunt

Vanaf dit jaar is er een eengemaakt politiepunt recht tegenover de hoofdingang. De politie zal dus niet meer te vinden zijn op hun vroegere locatie aan Werchter brug. “Tot vorig jaar waren er twee politiepunten. Dit jaar heeft de lokale en federale politie de handen in elkaar geslagen om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren. Samen met de organisatie hebben we gezorgd dat er een geïntegreerd info- en onthaalpunt komt. Het wordt als het ware een info-dorp”, aldus Jelle Wouters. Ook het buurtloket verplaatst naar de locatie over hoofdingang van het festival. Inwoners van Rotselaar en Haacht kunnen hier hun voordeelticket ophalen en iedereen kan er doorgaans terecht voor vragen en opmerkingen. Doordat het burenloket en het politiepunt van locatie verhuizen heeft de brandweer meer ruimte. Zij blijven wel zitten aan Werchter brug.

Geluidsarm vuurwerk

Vuurwerk zorgt vaak voor milieu- en omgevingsoverlast. Om de overlast te dempen laat de organisatie weten dat dit jaar kiezen voor geluidsarm vuurwerk. Het vuurwerk wordt naar jaarlijkse gewoonte afgeschoten om het festival af te sluiten. Deze editie zal dat dus stiller gebeuren en zijn de onverwachts luide knallen verleden tijd.

RW ’19 kleurt groen

De organisatie kiest samen met partner De Lijn voor groene bussen. Ze zetten bussen in die uitgerust zijn met roetfilters en hybride bussen. Voor de catering is de organisatie afgestapt van single use plastic: bordjes zijn van karton, vorkjes van hout en plastic rietjes zijn gebannen. Met de aanleg van het landschapspark kreeg het Festivalpark een hoogspanningscabine. Daardoor kan er nu groene netstroom gebruikt worden en wordt er hoogrendementsverlichting geplaatst om eveneens te besparen.