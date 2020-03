Nieuwe bloemenwinkel Magnolia stelt opening uit EDLL

15u14 1 Rotselaar Van een ongelukkige timing gesproken. Bloemiste Zoë ging uitgerekend nu haar gloednieuwe bloemenzaak Magnolia, aan de Eektstraat in Wezemaal, feestelijk openen. Maar omwille van de huidige situatie rond het coronavirus heeft ze beslist om de opening van haar zaak uit te stellen.

Dat de oude Java-site in Wezemaal een hele belevingslocatie wordt, staat buiten kijf. De Delhaize breidt er uit tot de grootste Delhaize van Vlaams-Brabant en ondertussen vind je in de handelspanden een kledingzaak, een schoonheidssalon en een kapsalon. Uitgerekend gisteren stond daar de feestelijke opening gepland van de bloemen- en interieurzaak Magnolia. Maar door de verspreiding van het coronavirus stelt bloemiste Zoë haar opening uit. “Eerst had ik gedacht om komende woensdag te openen, maar heb er niet veel zin in. Het lijkt me beter om alles uit te stellen. Meer en meer winkels sluiten ook zelf de deuren, dan is het gek om net nu te openen, toch? Het is alleszins heel vervelend”, zegt uitbaatster Zoë. Droogbloemen kunnen wel al via Instagram of Facebook besteld en opgehaald worden.

Bij de conceptstore kan je in de toekomst ook terecht voor verse bloemen, planten, vazen en tal van decoratiespullen.