Nieuw verkeersbord aan spoorweg in Rotselaar waarschuwt voor het gevaar van files aan sporen EDLL

26 november 2019

14u49 0 Rotselaar Infrabel heeft de spooroverweg aan de stationsstraat in Rotselaar uitgerust met een nieuw verkeersbord dat weggebruikers waarschuwt voor filevorming en het blokkeren van de sporen. Hiermee wil de spoorwegbeheerder weggebruikers aansporen om de verkeersregels aan spoorwegen te respecteren.

Volgens Infrabel wordt een derde van de ongevallen aan spoorwegen veroorzaakt door files aan sporen. Meer bepaald door de overweg op te rijden zonder zeker te zijn dat je hem op tijd kan verlaten. Om bestuurders te sensibiliseren om niet stil te staan op de sporen, komen er aan de overwegen in Izegem, Gent, Kuringen, Rotselaar, Groot-Bijgaarden, Lier, Nijlen Herentals en Niel nieuwe waarschuwingsborden. Daarmee wil Infrabel de spooroverweg veiliger maken.“Sta je in de rij? Hou dan de overweg vrij!” Dat is de boodschap die de spoorwegbeheerder verspreidt bij het nieuwe verkeersbord. De spooroverweg in Rotselaar werd bewust als proefplaats gekozen. Sinds 2000 zijn er daar reeds 30 slagbomen afgereden.