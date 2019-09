Nieuw appartement bezoeken doe je voortaan vanuit de lucht KAR

27 september 2019

16u18 0 Rotselaar De werf van project Zilverwit in het centrum van Rotselaar kan je volgende week zaterdag vanuit de lucht bezoeken. De projectontwikkelaar installeert er dan een Sky-Watch, een kraanlift voor meerdere personen, om het project vanop 50 meter hoogte te overschouwen.

“Eén van de belangrijkste troeven van dit project zijn de adembenemende zichten op groen. Wij willen dit echt in de kijker zetten en voorzien daarom een Sky-Watch tijdens de opendeurdag. Het is een uniek platform waarbij we onze bezoekers naar een hoogte hijsen,” vertelt Tim Sablon, procesmanager bij Van Roey Vastgoed. “Onder professioneel toezicht laten we de gasten genieten van het prachtige uitzicht over het groen, vergelijkbaar met het uitzicht vanuit de appartementen. De adrenaline zal gegarandeerd door je lichaam gieren als je nog wat hoger vanop 50 meter een fenomenaal uitzicht krijgt over Rotselaar en de aangrenzende gemeenten,” besluit Sablon. De ‘skyline’ van de Rotselaarse dorpskern is de afgelopen weken licht hertekend. De site van de voormalige wasserij Zilverwit en het vroegere gebouw van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees gingen allen onder de sloophamer. Binnen twee jaar verrijzen er 42 appartementen in een eerste fase. In een tweede fase komen er nog eens 51 assisentiewoningen op de plek waar vroeger de wasserij was. Het complex krijgt ook een ondergrondse parking. Wie het project vanuit de lucht wil bezoeken, is zaterdag 5 oktober welkom van 11 tot 16 uur op de opendeurdag.