Na weigering verkaveling: Groen Rotselaar wil bestemming resterende natuur op Heikantberg wijzigen van woonparkgebied naar natuurgebied EDLL

26 mei 2020

11u01 0 Rotselaar Na een negatief advies van Natuur en Bos weigerde het schepencollege van Rotselaar de aanvraag voor de verkaveling van negen bouwgronden aan de Dennenlaan op de Heikantberg. Groen Rotselaar reageert tevreden, maar pleit nu voor een definitieve oplossing voor de resterende stukken natuur op de Heikantberg en de Middelberg.

Meer dan 200 buurtbewoners van het woonparkgebied Heikantberg in Rotselaar dienden begin dit jaar een bezwaarschrift in tegen de verkaveling van een stuk bos. De eigenaar wilde een gedeelte van het bos verkavelen voor negen bouwgronden voor open bebouwing ter hoogte van de Dennenlaan. Maar dat plan stuitte op veel onbegrip in de buurt. Volgens de buurtbewoners heeft het stuk bos een historische waarde. Ook het agentschap voor Natuur en Bos verleende een negatief advies. Het schepencollege van Rotselaar volgde Natuur en Bos en weigerde de aanvraag voor de verkaveling.

Beschermd bos

Groen Rotselaar reageert tevreden met de redding van het bos. “Het 4 hectaren grote bos is van grote waarde. Het bos was al bos op de oudste kaarten die we in Vlaanderen kennen, namelijk de Ferraris-kaarten uit 1778. En dat is altijd zo gebleven. Het bos staat ingekleurd als biologisch zeer waardevol. Dergelijke oude bossen met zuurminnende zomereiken op zandvlakten dienen ook van Europa strikt beschermd te worden”, klinkt het bij de lokale Groen-afdeling.

Natuurgebied

Nu het schepencollege de verkavelingsaanvraag heeft geweigerd, pleit Groen Rotselaar voor een definitieve oplossing voor de resterende stukken natuur op de Heikantberg en de Middelberg. “We vragen de gemeente om een ruimtelijk uitvoeringsplan te maken voor deze heuvels, waarin de bestemming van de waardevolle natuur wijzigt van woonparkgebied naar natuurgebied.”

De Rotselaarse Groen-afdeling vraagt ook om de oprichting van een kernversterkingsfonds. “Dat moet gespijsd worden door een meerwaardebelasting op de onbebouwde kavels in de dorpskernen. Daar mag nu hoog en dicht gebouwd worden door de verordening ‘wonen in meervoud’. Met dat fonds kunnen de eigenaars van de stukken natuur op de Heikantberg en de Middelberg vergoed worden voor de bestemmingswijziging. De gemeente kan deze gebieden, waar de eigenaars dat zouden wensen, ook kopen met de middelen uit het fonds”, besluit Groen Rotselaar.