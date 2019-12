Na bijna 25 jaar: eindelijk compromis voor herinrichting van de Aarschotsesteenweg in Wezemaal De werken starten in 2022 EDLL

04 december 2019

13u34 2 Rotselaar De gemeente Rotselaar heeft een akkoord bereikt met de Vlaamse dienst erfgoed voor de herinrichting van de Aarschotsesteenweg in Wezemaal. “Dit gaat om een heel belangrijke doorbraak”, zegt burgemeester Jelle Wouters. De focus ligt op de verbetering van de fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid aan de scholen. Voor de herinrichting zijn er zeven onteigeningen nodig. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken in 2022.

De gemeente Rotselaar heeft een compromis over de herinrichting van de Aarschotsesteenweg. “Dit gaat om een belangrijke doorbraak. Er is al 25 jaar gewerkt om tot die plannen te komen. Het knelpunt was dat er voorrang werd gegeven aan het beschermd dorpsgezicht van Wezemaal en de Vlaamse dienst erfgoed geen mogelijkheden gaf tot onteigeningen. Maar er is dus toch een compromis bereikt waar we ontzettend blij om zijn. De plannen zijn goedgekeurd en nu wordt er een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse regering”, zegt burgemeester Jelle Wouters.

De Aarschotsesteenweg moet na de herinrichting veiliger worden voor alle weggebruikers, met de nadruk op een verbetering van de fietsinfrastructuur. “Er komen langs beide kanten fietspaden. Buiten de bebouwde kom voorziet de gemeente afgescheiden fietspaden met groenvoorziening en in de bebouwde kom plaatsen we verhoogde fietspaden. Daarnaast komt er een afslagstrook van de Aarschotsesteenweg naar de Langestraat en een smaller wegbeeld aangepast aan een snelheidsregime van 50 km/u. Om het openbaar vervoer te promoten, voorzien de plannen ook een busbaan van Aarschot naar het centrum van Wezemaal”, aldus burgemeester Wouters. Ook de indeling van de rijweg wordt zodanig aangepast dat automobilisten intuïtief aanvoelen dat ze zich in een bebouwde kom of een schoolomgeving bevinden. “Concreet betekent dat een smallere rijweg voor het autoverkeer en asverschuivingen of ‘poorteffecten’ aan weerskanten van de bebouwde kom”, zegt schepen van Mobiliteit Carine Goris.

Wegenwerken gebeuren in twee fases

Vooraleer de werken starten aan de Aarschotsesteenweg zal eerst de Steenweg op Holsbeek volledig heringericht worden. Concreet gaat dat over het stuk van aan de opritten van de E314 tot aan de rotonde die de kruising met de Aarschotsesteenweg vormt. De rotonde wordt volledig heraangelegd met veiligere fietspaden en oversteekplaatsen. De werken aan de Steenweg op Holsbeek zullen starten in 2022. Momenteel lopen nog de laatste onteigeningsprocedures.

Na de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek volgt de Aarschotsesteenweg. Die wordt heringericht over een afstand van vier kilometer. Meer bepaald tussen de rotonde met de Steenweg op Holsbeek (N229) en de gemeentegrens met Aarschot. Het project zal in twee grote fases worden uitgevoerd. De werken beginnen aan het westelijk gedeelte van de Aarschotsesteenweg, van aan de rotonde met de N229, tot aan de grens van de bebouwde kom voorbij het centrum van Wezemaal. Voor het verdere oostelijk gedeelte van de herinrichting, tot aan de gemeentegrens met Aarschot, wordt eerst het rioleringsontwerp verder uitgewerkt. Volgens de huidige planning kunnen die werken starten vanaf 2024.

Zeven onteigeningen nodig

Om gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, zal Wegen en Verkeer de komende jaren stukken van percelen langs de steenweg moeten opkopen door middel van onteigeningsprocedures. Er zullen in totaal zeven onteigeningen gebeuren om in Wezemaal terug wat ruimte te creëren. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft daarom de komende dagen de eigenaars van die bewuste percelen uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Op donderdag 12 december organiseren het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Rotselaar een informatiemoment voor alle inwoners over de ontwerpplannen.