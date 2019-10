Montfortcollege sluit zich aan bij digitaal aanmeldingssysteem van stad Leuven EDLL

22 oktober 2019

Verschillende middelbare scholen uit onze regio willen zich aansluiten bij het overkoepelend aanmeldingssysteem van de stad Leuven. Ook het Montfortcollege in Rotselaar neemt voortaan het systeem van Leuven over. Het digitaal aanmeldingssysteem moet dubbele inschrijvingen voorkomen en ervoor zorgen dat scholen minder kinderen moeten weigeren in het eerste middelbaar.

Tot voor vorig jaar werkte het Montfortcollege met een telefonische aanmelding en vorig jaar schakelde ze voor het eerst over naar een eigen digitaal aanmeldingssysteem. “Het is beter dat er een aanmeldingssysteem is dat door verschillende scholen wordt gebruikt. Dat maakt het een stuk makkelijker om dubbele inschrijvingen te vermijden. Hoe breder het platform is en hoe meer scholen zich aansluiten, des te beter de leerlingen kunnen geplaatst worden”, zegt directeur Bart Schollen.

Rond de periode van de paasvakantie krijgen ouders vier weken de tijd om hun kind in te schrijven voor een school naar keuze. Indien er teveel inschrijvingen zijn voor een bepaalde school, hebben toch alle leerlingen evenveel kans om gekozen te worden.