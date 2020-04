Mondmaskers uitgedeeld aan huisartsen en woonzorgcentra Redactie

22 april 2020

16u36 0 Rotselaar De gemeente Rotselaar heeft maandag een grote lading mondmaskers verdeeld aan de huisartsen in de gemeente. Eerder mochten de beide woonzorgcentra een levering mondmaskers ontvangen omdat de nood er het hoogst was.

Later deze week verspreiden de gemeentediensten nog een grote levering aan de thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesisten, tandartsen en uitvaartondernemers. Tegelijk bereidt de gemeente zich achter de schermen ook voor op een toekomstige exitstrategie waarbij de huidige maatregelen stapsgewijs zullen worden afgebouwd. Dat gebeurt in overleg met de gouverneur en de dienst Noodplanning. De Nationale Veiligheidsraad zal de komende dagen, op basis van het advies van experten, een exitstrategie bekend maken. De gemeente zal haar lokale maatregelen daarop afstemmen. “De bescherming van onze inwoners, medewerkers, leerkrachten, … is hierbij het belangrijkste. Samen met de gouverneur en de apotheken onderzoeken we momenteel concreet hoe we dit het beste aanpakken. Ook de aankoop van mondmaskers maakt deel uit van het onderzoek naar een efficiënte en effectieve totaalaanpak”, klinkt het.