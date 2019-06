Minderjarige verdacht van brandstichting in Montfortcollege Ondertussen al drie brandstichtingen dit jaar ADPW

19 juni 2019

19u49 0

In het Montfortcollege in Rotselaar werd dinsdagavond brand gesticht. “Dat gebeurde omstreeks 19.30 uur in twee toiletgedeelten. Toen we de rookontwikkeling opmerkten, hebben we onmiddellijk de brandweer verwittigd”, vertelt Bart Schollen, directeur van het Montfortcollege. “Zij kregen het vuur snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat onze gebouwen aanzienlijk wat rook-en waterschade hebben opgelopen. En dat is erg jammer want een deel van de toiletten en de gangen is vorig jaar nog gerestaureerd. Ook het muzieklokaal liep roetschade op”, zo zegt Schollen.

Derde brandstichting

Het begint stilaan een bekend verhaal te worden in het Montfortcollege. “Het is al de derde brandstichting dit jaar. Drie keer werd toiletpapier in brand gestoken. Het parket van Namen heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een minderjarige leerling van het internaat. Ik wil wel benadrukken dat er nog niemand schuldig bevonden is: de rol van die jongen wordt onderzocht. Al sluit ik copycatgedrag ook niet uit”, meent Schollen.

Het getroffen gebouw zal de volgende weken onbruikbaar zijn. “Enkele examenlokalen hebben rookschade opgelopen. Het was wat puzzelen om de leerlingen in examenruimtes te krijgen vandaag, maar dat is toch gelukt”, besluit Schollen.