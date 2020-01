Medewerker college Rotselaar haalt uit naar N-VA en Jambon in mail aan ouders, school excuseert zich bij oud-leerling Theo Francken Bart Mertens

26 januari 2020

09u03 3 Rotselaar Het Montfortcollege in Rotselaar excuseert zich voor een e-mail die naar de ouders van zo’n 900 leerlingen is gestuurd. Een medewerker van het secretariaat had in de wekelijkse e-mail Jan Jambon (N-VA) op de korrel genomen in een verhaaltje met schoolgans Finley. “Onze medewerker bedoelde het niet kwaad, maar we excuseren ons wel als school. Het is niet de taak van een onderwijsinstelling om een politieke boodschap te verspreiden onder ouders”, zegt directeur Bart Schollen.

Het was niemand minder dan Theo Francken (N-VA) die zaterdag de knuppel in het hoenderhok gooide nadat zo’n 900 ouders een dag eerder een e-mail hadden ontvangen van het secretariaat van het Montfortcollege in Rotselaar. De e-mail kondigde onder meer de agenda van de volgende ouderraad aan, maar het was vooral het wekelijkse verhaaltje van een secretariaatsmedewerker dat opviel in de wekelijkse communicatie. Daarin speelt week na week schoolgans Finley de hoofdrol in een verhaaltje, maar deze keer werd Vlaams-minister president Jan Jambon (N-VA) op de korrel genomen.

Als Jambon zich bij zijn bezoek aan Auschwitz afvraagt hoe mensen zo iets kunnen doen, moet hij misschien Adorno eens lezen. En eens in de spiegel kijken Een medewerker van het Montfortcollege in een wekelijks kritisch verhaaltje in een e-mail aan de ouders

Meer concreet: “Mag ik eens uit een artikel citeren, vroeg Finley. Tot de tactieken van extreemrechts rekent Adorno onder andere het verspreiden van leugens en desinformatie (fake news), de aanval op de culturele elite, de kunst en de kunstenaars (subsidiezuigers), de linkse intellectuelen, de vreemdelingen (de dreiging van de omvolking), kortom tegen iedereen die een eng begrepen nationaliteit in vraag stelt. Onze gans keek me pienter aan met haar kleine oogjes. En aan wie denk jij nu, vroeg ze me. Ik moest geen twee keer nadenken. Iemand die fake news rondstrooit over dansende moslims bij de aanslagen in Brussel, en over migranten die een huis kunnen kopen met achterstallig kindergeld, die 60 % bespaart op projectsubsidies voor jonge kunstenaars, die wil dat de openbare omroep de ‘Vlaamsche’ identiteit versterkt. Ik kon alleen aan Jan Jambon denken. Finley lachte: Fout, die theorie is van Theodor Adorno, een Duitse socioloog, filosoof…Hij schreef erg kritisch over extreemrechts. Toen hij overleed in 1969 was Jambon nog maar negen. … Maar als Jambon zich bij zijn bezoek aan Auschwitz afvraagt hoe mensen zo iets kunnen doen, moet hij misschien Adorno eens lezen. En eens in de spiegel kijken. Ik kon alleen maar proberen ook eens verstandig uit de hoek te komen: zelfkennis is het begin van alle wijsheid, Finley, en het einde van alle illusies. Finley knikte bevestigend. Eens te meer waren wij het roerei eens.”

Politieke neutraliteit

Het verhaaltje van de secretariaatsmedewerker is duidelijk bedoeld als een soort parabel, maar toch viel het niet bij iedereen in goede aarde. Enkele ouders stellen zich de vraag of een dergelijke politieke boodschap waarin minister-president Jan Jambon een sneer krijgt wel thuis hoort in een e-mail vanuit de school. De Lubbeekse burgemeester en N-VA-kopstuk Theo Francken, nota bene zelf oud-leerling op het Montfortcollege, vindt het alvast niet gepast om een verhaaltje met politieke inslag te verspreiden onder de ouders van zo’n 900 leerlingen. “Als oud-intern ken ik het Montfortcollege als een school van kwaliteit, ernst en sereniteit”, klinkt het bij Francken. “Haatspraak over onze Vlaamse regering en over onze Vlaams minister-president verspreiden via het schoolsecretariaat lijkt me niet erg te stroken met het pedagogisch project van het Montfortcollege, noch met de Vlaamse onderwijsdecreten over politieke neutraliteit. Als fiere Montfortaan ben ik geschokt en diep teleurgesteld.”

Haatspraak over onze Vlaamse regering en over onze Vlaams minister-president verspreiden via het schoolsecretariaat lijkt me niet erg te stroken met het pedagogisch project van het Montfortcollege, noch met de Vlaamse onderwijsdecreten over politieke neutraliteit. Als fiere Montfortaan ben ik geschokt en diep teleurgesteld Theo Francken (N-VA)

Volgens Theo Francken werd in een ander geval –een vergelijking tussen N-VA en de nazi’s- een schooldirecteur uit zijn functie ontheven, maar zover hoeft het niet te komen. “Ik ken de bewuste secretariaatsmedewerker persoonlijk”, zegt Theo Francken. “We zijn nog samen naar Dranouter geweest want we houden allebei van folk. Het is een lieve en gezellige mens en dit had ik niet verwacht. Toch kan ik het niet laten passeren want genoeg is genoeg. Het vat van de vernederingen is vol.”

Schoolgans Finley

Bij de schooldirectie van het Montfortcollege in Rotselaar weerklonken al snel excuses voor de politieke boodschap in de e-mail naar de ouders van de leerlingen. “Ik ben er heel zeker van dat de betrokken medewerker het niet slecht heeft bedoeld”, zegt algemeen directeur Tuur Troch. “Het verhaaltje met schoolgans Finley in de hoofdrol is uitgegroeid tot een traditie in de wekelijkse e-mail met algemene informatie voor de ouders. Dat leverde nooit problemen op maar deze keer heeft de schrijver de reikwijdte van de boodschap niet goed ingeschat. Een school moet inderdaad geen politieke boodschap verspreiden onder ouders en we excuseren ons dan ook oprecht.”

De auteur had niet de bedoeling om een politieke opinie op te dringen aan de ouders. Dat neemt niet weg dat we als school politiek neutraal moeten blijven Directeur Bart Schollen

Ook directeur Bart Schollen meent dat er absoluut geen kwade bedoeling in het spel was en wil de kwestie niet opblazen. “Het wekelijkse verhaaltje is grappig bedoeld”, klinkt het. “De auteur had niet de bedoeling om de een of de andere politieke opinie op te dringen aan de ouders. Dat neemt niet weg dat we als school politiek neutraal moeten blijven en dat is ook onze stellige overtuiging. We zullen overleg plegen met de medewerker om in de toekomst dergelijke problemen te vermijden. Het wekelijkse verhaaltje zal vanaf nu ook nader worden bekeken voor publicatie maar laat ons er niet meer van maken dan het is geweest: een ludiek en grappig bedoelde conversatie tussen de secretariaatsmedewerker en onze schoolgans. Van kwaad opzet is met zekerheid geen sprake, al had het niet mogen gebeuren want het Montfortcollege draagt neutraliteit hoog in het vaandel.”