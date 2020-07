Mechelse herder Vice wordt opgeleid tot volwaardige patrouillehond: “Hij heeft talent en wordt echt een hele goeie” Joris Smets

31 juli 2020

15u05 22 Rotselaar De politiezone BRT (Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar) start met een hondenpatrouille. Het is de eerste in de politiezone en de eer is aan geleider Joeri Meys (30) met de Mechelse herder Vice. De training is al volop aan de gang en van september tot december loopt de opleiding tot volwaardige patrouillehond. “Daarna zal hij een grote meerwaarde zijn voor ons politiekorps”, zegt korpschef Luc Verstraeten. Onze redactie ging kennismaken met geleider Joeri, politiehond Vice en Stefan Van Meensel (37), die de rol van slechterik aanneemt tijdens de training.



Joeri werkt al zes jaar als politieagent en is nu een paar maanden bezig met de training van de Mechelse herder Vice. Hij is 20 maanden oud en zal in december een volwaardige patrouillehond zijn voor de politiezone BRT. “Ik heb hem ongeveer 8 maanden nu”, zegt Joeri. “Samen met Stefan zijn we dagelijks aan het trainen met Vice om in september de opleiding tot volwaardige patrouillehond te starten.”

Taken

Wanneer die opleiding eind december afloopt, zal blijken of Vice ook talent heeft als actieve drugshond. “Dat is nog even afwachten, maar vanaf december is hij wel volledig inzetbaar als patrouillehond. Vice zal dan een grote meerwaarde zijn. Hij kan ingezet worden om ontsnapte inbrekers op te sporen, om groepen uiteen te drijven, maar hij kan ook controles uitvoeren tijdens vechtpartijen en op grote fuiven zoals oudjaar en Rock Werchter. Een politiehond werkt vaak ook intimiderend, wat op zich al veel kan doen tijdens sommige situaties. Aan de andere kant kan die het ijs ook doen smelten, waardoor mensen je zelfs gemakkelijker aanspreken.”

Joeri traint Vice samen met Stefan Van Meensel, een ervaren hondentrainer die al sinds zijn 14 jaar in het vak zit. “Mijn vader deed hetzelfde, zo ben ik op vroege leeftijd erin gerold”, zegt hij. “Ik heb al voor veel politiediensten in pak gestaan als slechterik om honden te trainen. Uiteraard heb ik al een paar accidenten gehad, zoals honden die in mijn gezicht of handen hebben gebeten. Dat komt omdat ze onzeker waren op dat moment. Het is een aparte job, maar heel boeiend. Ik ben nu acht maanden met Vice aan het trainen. Hij heeft talent en wordt echt een hele goeie.”

Investering

“Het is eigenlijk nog een beslissing van mijn voorganger, maar ik sta er 100% achter”, zegt korpschef Luc Verstraeten. “We wisten dat Joeri altijd al met honden begaan was en de ideale kandidaat is om de hondenpatrouille mee op te starten. Het is de eerste in onze politiezone en het is een investering. Ze zullen binnenkort op veel verschillende plaatsen inzetbaar zijn en ik ben er zeker van dat het een meerwaarde zal zijn voor het korps.”

Ik ben er niet alleen op het werk mee bezig, ik neem hem ook mee naar huis waar ik nog twee andere honden heb Joeri Meys

“Het is zeker en vast een investering”, zegt Joeri. “Ik ben er niet alleen op het werk mee bezig, ik neem hem ook mee naar huis waar ik nog twee andere honden heb. Een goede band hebben met je hond is van onschatbare waarde. Het was ook een aanpassing voor het gezinsleven thuis, maar mijn vriendin stond er onmiddellijk achter. We zouden Vice al niet meer kunnen missen. Tijdens het werk en de training is hij heel hevig, maar daarnaast is hij ook een heel leuk huisdier.”