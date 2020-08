Maximumsnelheid daalt tot 50 per uur aan Montfortcollege KAR

27 augustus 2020

23u57 2

Op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar geldt voortaan een maximumsnelheid van 50 in plaats van 70 kilometer per uur op het stuk tussen de rotonde en de bebouwde kom in Wezemaal ter hoogte van de Kerkebroekstraat. Het is een kwestie van tijd tot de verkeerssignalisatie is aangepast wanneer de nieuwe snelheidsbeperking in voege treedt. Aan de Kerkebroekstraat komt ook een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. Aan de oversteekplaats zou ook puntverlichting worden geïnstalleerd. Op die manier zullen ook de scholieren van het Montfortcollege mee kunnen profiteren van de veiligere verkeerssituatie.